Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 novembre: Felipe aiuta Genoveva a…

Una Vita, anticipazioni puntata 15 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 15 novembre, Felipe è venuto a sapere del progetto di Genoveva per rimpatriare i soldati spagnoli e così accetta di aiutarla. La Salmeron approfitta del clima distensivo che si è creato fra di loro per chiedergli di essere invitata alla festa di fidanzamento con Marcia. Cinta invece decide di andare a chiedere scusa a Felicia perché per colpa sua Emilio rischia di finire in prigione ma spiega alla donna di aver amato moltissimo suo figlio e di aver agito solo per amore. Felicia la perdona poi, appena la ragazza va via, la donna telefona a Ledesma chiedendogli un incontro misterioso. Continua a crescere la tensione fra Lolita e Carmen perché la moglie di Antonito, in preda ai suoi ormoni, non riesce a tollerare le intromissioni della suocera nella gestione della casa.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva va alla bottega di Lolita e trova l’amica che parla con Donna Susana. Chiede loro di cosa discutono così animatamente e la sarta le spiega di aver ricevuto l’invito di Felipe alla festa che sta organizzando per ufficializzare il suo fidanzamento con Marcia. La donna reagisce molto male a questa notizia e, dopo essersi rabbuiata, va via. Non si perde però d’animo e convoca a casa sua Liberto e Ramon per parlargli di un progetto. Racconta ai due di essere rimasta molto colpita dai loro discorsi sulla politica internazionale e di voler noleggiare una nave con la quale trasportare a casa i soldati spagnoli feriti che sono rimasti bloccati in Africa, ma non può da sola riuscire in un’impresa così grande così richiede il loro supporto organizzativo. Subito dopo Liberto va a casa di Felipe per chiedergli di aiutarli a realizzare il progetto del noleggio della nave. In un primo momento l’avvocato è molto contrario, non solo perché ha tanti impegni di lavoro ma anche perché sta combattendo con le paure di Marcia che non vuole rovinare la reputazione del suo fidanzato. Promette, però, di pensarci anche se il progetto è partito da Genoveva. Antonito va al Nuovo Secolo perché vuole informazioni di Emilio ma Camino risponde che è a Santander per fare pace con Angelines. Mentre i due discutono arriva proprio il ragazzo che ha deciso di salutare tutti i suoi amici prima di partire per sempre per l’Argentina. Cinta, chiusa in casa per il dolore, decide di scrivere una lettera al Pasamar per esprimergli la sua sofferenza e dirgli che vuole andare via con lui.

A casa dei Palacios fra Lolita e Carmen le ostilità sembrano sempre più evidenti. Nonostante la nuova moglie di Ramon faccia di tutto per accontentare Lolita e la difenda anche davanti al marito e al suocero, tuttavia inizia a mal sopportare le continue critiche della ragazza che ha sempre d ridire su qualsiasi cosa lei faccia. Neanche l’intervento di Fabiana e di altri membri della famiglia riescono a placare gli animi delle due. In soffitta Agustina e Ursula discutono del prossimo fidanzamento di Felipe e la domestica di casa Alvarez – Hermoso e la governante della Salmeron fa di tutto per far esprimere alla collega le sue opinioni, sapendo che Marcia sente dall’altra stanza. Quando la Sampaio si confronta con Agustina, quest’ultima prova a consolarla ma con scarso successo. Genoveva, invece, nel ringraziare Ursula per quest’ultima sua mossa che è servita a creare in Marcia ancora più dubbi, racconta alla donna di aver escogitato un piano per attirare Felipe a sé, con la scusa di voler organizzare un progetto filantropico. Ursula mette in dubbio il buon esito di questa operazione ma proprio in quel momento qualcuno bussa alla porta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA