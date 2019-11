Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 novembre: Lucia e Samuel si sposano?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 NOVEMBRE

Nel prossimo episodio di Una vita in onda oggi, 15 Novembre, vedremo che Telmo sarà sempre più intenzionato a difendere Lucia nei confronti di Samuel. Flor continuerà ad essere molto contenta, poiché, dopo ave trovato un anello nella giacca di Pena, crede che il fidanzato voglia farle una proposta di matrimonio. La ragazza comincerà a fantasticare sul suo futuro, ma le cose non andranno come desidererebbe lei. Pena infatti ben presto dirà a Flor che partirà con suo padre Cesar per una spedizione e che starà lontano da lei per un anno intero. Cermen litigherà con Ursula per la vicinanza della donna con il figlio Raul. La Dicenta arriverà a ferire Genoveva e solo l’intervento di Felipe eviterà il peggio. Ursula verrà quindi licenziata dal suo lavoro. Infine, il rapporto amoroso tra Felipe e Genoveva verrà formalizzato e questo creerà molta sofferenza in Marcia, conscia di aver perso per sempre l’avvocato. La donna si consolerà allora tra le braccia del marito Santiago.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle precedenti puntate di Una vita, abbiamo visto che Padre Telmo, nonostante sia stato condannato per aver drogato e abusato di Lucia, è riuscito a ritornare ad Acacias. La sua presenza nel quartiere ha fatto imbestialire Samuel, che intende architettare un nuovo piano diabolico per eliminare una volta per tutte il sacerdote.

Telmo, inoltre, ha scoperto di essere innamorato di Lucia e desidera far capire alla ragazza che lui non l’ha sfiorata nemmeno con un dito. La Alvarado, dall’altra parte, si è sentita molto confusa e ha incominciato a pensare che il sacerdote non abbia abusato di lei. La giovane sta pensando di lasciare per sempre Acacias e di trasferirsi altrove per ritrovare se stessa. L’Alday sta cercando in tutti i modi di allontanare Ursula dal quartiere in cui vivono. Per questa ragione, la ragazza sta correndo un grave pericolo, in quanto non gode più della protezione di Padre Telmo. Il figlio di Carmen, Raul, ha scritto una lettera al padre, che è prigioniero nel carcere di Huelva. In questa missiva, ha svelato al genitore che la madre fa la domestica nella casa di Samuel. Infine, Rosina e Susana stanno continuando a seguire le lezioni presso la scuola dell’arte. Lucia si sente molto provata dal fatto che al processo contro Padre Telmo abbia dovuto testimoniare contro di lui, spinta da Samuel e Alicia Villnueva.

La ragazza vorrebbe confidarsi con Celia e Felipe, ma non lo fa, chiudendosi in uno stato di isolamento malinconico. L’Alvarado, inoltre, non sopporta più le pressioni di Samuel, che sta provando insistemente a convincerla che Telmo l’ha violentata. Ad un certo punto, Lucia prende la decisione di allontanarsi da Acacias per ritrovare se stessa. La giovane, allora, comunica a Celia che intende partire per qualche tempo, e andare a seguire un corso di restauro a Salamanca. Nel frattempo, Carmen cerca di ricucire il rapporto con il figlio, ma non è per niente semplice. La donna poi non accetta il rapporto d’amicizia che Raul ha stretto con Ursula, in quanto la Dicenta ha provato anche ad ucciderla. In contemporanea, Celia inizia ad indagare per scoprire cosa è realmente accaduto tra Lucia e Telmo. La donna incontra il sacerdote e cerca di avere delle spiegazioni al riguardo da lui. Telmo le ribadisce la sua innocenza e le confida che Samuel sta accanto Lucia, perché desidera esclusivamente il suo denaro.

