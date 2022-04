Una Vita/ Anticipazioni puntata 16 aprile: guerra tra Genoveva e Felipe

Una Vita, anticipazioni puntata 16 aprile

Nella puntata di sabato 16 aprile di Una Vita, Miguel e Daniela decidono di organizzare una cena romantica per Sabina e Roberto e i nonni sembrano apprezzare molto il gesto. Casilda continua a credere che il fantasma di Martin si sia reincarnato nell’uomo che, da qualche settimana, cammina per le strade di Acacias.

Dopo tanta ansia e paura, Casilda riesce finalmente ad incontrare Martines mentre Genoveva, dopo il piano organizzato da Felipe contro di lei, invita tutte le vicine di casa per raccontare la sua versione dei fatti, in contrasto con quella di Felipe. Il commissario Mendez scopre delle cose poco piacevoli su Ignacio.

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Antonito ringrazia Felipe perché grazie al suo intervento, anche se rischioso, finalmente Lolita ha capito quanto é grande il suo amore per lei. Mentre sono al Nuevo Siglo e bevono in caffè seduti al tavolino, vengono raggiunti da Natalia che vuole far capire al Palacios di essere molto dispiaciuta per quanto ha fatto in passato. In realtà il deputato non si fida e le chiede solo di stare lontana sia da lui che dalla sua famiglia e decide di andarsene subito via. La giovane Quesada ne approfitta per consegnare all’avvocato una lettera da consegnare a Lolita nella quale chiede scusa anche alla donna. Tuttavia la bottegaia, dopo averla letta, ritiene comunque di non poter fare finta di niente, anche se Felipe prova a convincerla del contrario. Intanto Liberto avvisa Ramon e Carmen che al circolo tutti iniziano ad avere una pessima opinione di Antonito visto che l’uomo é diventato troppo intransigente e attira l’antipasto di tutti. Il padre é preoccupato perché pensa che continuando così può mettersi in qualche situazione pericolosa.

Felipe continua a parlare male di Genoveva e fa circolare la voce che sia stata lei a convincere Natalia a sedurre Antonito. Sia Ramon che Liberto provano a convincere l’amico a smetterla per non trovarsi nei guai ma l’avvocato sembra non curarsene. Quando incontra in strada la Salmeron, fra i due scoppia un violento litigio. Casilda si convince a rivedere Martines e così si presenta all’appuntamento ma questa volta é il venditore ambulante a non esserci, anche se le lascia sul portone di Acacias 38 un biglietto a forma di cuore, proprio come tanti anni prima aveva fatto anche Martin. Alodia alla fine cede alle lusinghe di Ignacio e accetta di andare a fare una passeggiata con lui anche se preferisce non dire alle altre domestiche chi sia il misterioso uomo. José non si fida ancora del nipote e, quando incontra per caso Mendez e viene a sapere che ora é un investigatore privato, gli affida l’incarico di pedinamenti il nipote. Mendez però ha già altri problemi perché affronta Daniela intimandole di non usare Miguel per le sue indagini. La ragazza, però, gli dice chiaramente che non deve mettersi in mezzo altrimenti i suoi superiori reagiranno duramente. Marcos chiede a Soledad notizie di Anabel e di quello che sta facendo in questo periodo ma la domestica, pur amandola, non rivela nulla di Anabel e della sua relazione con Aurelio.

