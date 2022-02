Una vita/ Anticipazioni puntata 16 febbraio: gli Olmedo cambiano vita con Miguel

Una vita, anticipazioni puntata 16 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” gli Olmedo capiscono che per loro Miguel è più importante di qualsiasi altra cosa e per questo decidono di abbandonare la vita del crimine e iniziare a gestire seriamente il ristorante, in modo da poter vivere con i suoi proventi. Il nipote è ben felice di dare loro una mano e insieme progettano la riapertura del locale, dopo aver sistemato le tubature. Anabel, con la cura del medico, finalmente inizia a stare meglio e Aurelio si precipita a farle visita, raccontandole una versione del malore che ha avuto qualche giorno prima molto lontano dalla verità. Cesareo e Arantxa hanno deciso di sposarsi ad Acacias prima di ripartire per i Paesi Baschi e vogliono coinvolgere tutti gli abitanti della soffitta in questa cerimonia. Antonito è sempre più disperato per la malattia di Lolita e cerca insistentemente un medico che possa riuscire a curarla ma per il momento tutti quelli che interpella sembrano non dargli speranze.

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Anabel fatica a riprendersi e Aurelio sta sempre più spesso a casa Bacigalupe, impedendo a Soledad di avvisare Marcos che è fuori Acacias per lavoro. L’ostilità della domestica, però, è abbastanza evidente e impedisce all’uomo di fare quello che vuole con la ragazza. Aurelio non è l’unico ad avere problemi nel quartiere, visto che Natalia a passeggio per le strade si imbatte in un volantino distribuito da Susana la quale vuole assolutamente cacciare sia gli stranieri che gli oriundi da Acacias. Nonostante sia Rosina che Genoveva le abbiano consigliato di non andare avanti con questa storia, poiché rischia di avere solo problemi, la donna è sempre più convinta di dover portare avanti una missione e non si ferma neanche di fronte al chiaro fastidio che provano tutti quelli che cerca di coinvolgere in questa crociata. Anche Bellita viene a sapere dei progetti della Seler e si dice contraria, anche se non insiste più di tanto perché è troppo felice di aver ottenuto di nuovo la libertà, visto che il suo ammiratore molesto è stato finalmente arrestato e lei non deve più temere per la sua vita e può riprendere ad uscire per strada.

Antonito è disperato per l’imminente morte di Lolita e si confida con Casilda, la quale prende molto male la notizia e non fa altro che piangere. Quando Liberto e Rosina si rendono conto che la loro domestica è molto addolorata, le chiedono ovviamente il motivo e restano malissimo nel sapere che le condizioni di Lolita sono irreversibili. Lolita parla con Carmen e Ramon per affidare loro le ultime volontà prima di morire. Miguel porta i suoi nonni in cantina e dà loro un ultimatum. Dice di non poter perdere i nonni dopo essere stato costretto a crescere senza i genitori, quindi ora sono costretti a fare una scelta: o inizieranno a guadagnarsi onestamente il pane, anche con l’aiuto del nipote se è necessario, oppure potranno far finta di non averlo mai conosciuto perché il ragazzo andrà via per sempre e non sarà più disponibile a vederli. Roberto e Sabina non sanno cosa fare. Cesareo ha accettato la proposta di matrimonio di Arantxa e ha deciso di trasferirsi a Bilbao con lei, a patto però di prendere in affitto un podere dove poter stare da soli. Jacinto e Servante sono molto felici per lui anche se dispiaciuti per il fatto che andrà via, così decidono di organizzare una sorta di festa di addio al celibato per salutarlo in modo adeguato ma a questa festa parteciperanno solo gli uomini.

