Una vita/ Anticipazioni puntata 16 maggio: Antonito diventerà ministro del lavoro?

Nella puntata di oggi, lunedì 16 maggio, della soap opera spagnola “Una vita“ José continua a rinfacciare a Ignacio di essere un ladro di cadaveri e fra zio e nipote scoppia l’ennesima lite. Per questo motivo il ragazzo decide di andarsene via di casa e non saluta né Bellita né Alodia, facendo restare molto male entrambe. Antonito va a parlare con il presidente del governo che gli offre l’opportunità di diventare ministro del lavoro. Antonito è talmente eccitato da questa opportunità che decide di raccontare tutto alla sua famiglia, pregando però di mantenere il segreto. Tuttavia Lolita e Carmen si lasciano scappare la notizia con Rosina e Bellita. Casilda vuole aiutare Alodia nella situazione molto difficile che sta vivendo e così si propone di accompagnarla da un medico per scoprire se è effettivamente incinta di un figlio di Ignacio oppure no.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” l’intervento di Roberto riesce a evitare a Miguel di essere scoperto da Marcos, visto che il nonno del giovane avvocato dà una botta in testa al messicano e, dopo che quest’ultimo è svenuto, lo lega per evitare che possa chiamare i soccorsi. Poi invita il nipote a prendere tutto quello che c’è nella cassaforte e i due tornano furtivamente al ristorante. Qui c’è il commovente addio fra Roberto e Sabina e il nipote Miguel: i due nonni dicono al ragazzo che quella notte stessa partiranno per Instanbul e vivranno dei proventi del lavoro di una vita, promettendogli che non proveranno mai più a rubare nulla, visto che quello a casa dei Bacigalupe è stato l’ultimo colpo. Dopo averli salutati, Miguel dà appuntamento ad Alberto e gli consegna tutto il bottino per sovvenzionare la causa del sindacato, poi lo saluta chiedendogli la massima discrezione sulla provenienza del denaro. Dal canto suo, il giovane Olmedo raggiungerà la Svizzera per ricongiungersi ai suoi genitori e a una donna che ama molto e che non ha assolutamente intenzione di perdere. La mattina dopo Soledad trova Marcos legato e l’uomo provvede subito a dare l’allarme ma ormai è troppo tardi perché tutta la famiglia degli Olmedo è ormai lontana e i suoi soldi sono dunque irrecuperabili. Nel quartiere, però, si fa fatica a credere che siano stati davvero loro a compiere la rapina e soprattutto che siano dei ladri professionisti.

Con una scusa, José riesce a far credere a Ignacio di voler restare tutto il giorno in casa ma si tratta di una scusa per fargli abbassare la guardia e seguirlo. Così il Dominguez riesce a scoprire che il nipote e il suo complice trafugano gli oggetti preziosi dalle tombe dei defunti. L’uomo affronta il ragazzo per intimargli di smettere immediatamente altrimenti racconterà tutto a sua zia. Intanto Alodia sviene davanti a Bellita, preoccupata perché la sua biografia che sta per essere pubblicata contiene molte bugie: quando la domestica ha un malore, la Del Campo si agita moltissimo, spaventata dalla gravità della situazione. Felipe riesce a trovare Mendez che è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Quando arriva la polizia per interrogarlo, trova nei suoi appunti il nome di Soledad e i due si chiedono che cosa volesse dire con questa informazione l’ex commissario. Genoveva ha capito che Natalia nasconde qualcosa e che la causa della sua angoscia è legata a Marcos. La ragazza, però, non vuole rivelarle nulla e le dice solo che si tratta di una vicenda della quale non desidera rinvangare il ricordo e che deve risolvere la situazione da sola. Antonito riceve una missiva nella quale viene invitato dal presidente a un incontro in parlamento: la notizia lo rende felice e ansioso allo stesso tempo.

