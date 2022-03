Una vita/ Anticipazioni puntata 16 marzo: José non si fida di Ignazio, ma Bellita…

Una vita, anticipazioni puntata 16 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 marzo, della soap opera spagnola “Una vita“ Anabel sembra davvero infastidita per quella che considera una vera e propria imboscata da parte di Aurelio e Natalia, tuttavia il Quesada sembra conoscerla molo bene e per questo le propone in regalo il cavallo che sta montando, facendo breccia nel cuore della ragazza. Indalecia invita Jacinto a pranzo perché spera di conquistarlo prendendolo per la gola: in effetti questa volta il custode sembra di essere sul punto di cedere ma arriva Zia Benigna che li sorprende sul fatto prima che sia troppo tardi. Lolita riceve notizie da parte di Antonito e sembra rassicurarsi, tuttavia viene poi a sapere da Ramon che la missione che gli è stata affidata è molto più pericolosa di quanto poteva immaginare. José confessa a Bellita di non fidarsi assolutamente di Ignacio ma la moglie gli racconta i motivi per i quali si sente così legata al ragazzo e così il marito cambia opinione.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Genoveva invita per un caffè Aurelio perché vuole parlare con il suo potenziale socio rispetto a quello che è emerso nella sua chiacchierata di affari con Marcos. Il Quesada le consegna una lettera di Don Sallustio ma la Salmeron decide di leggerla dopo con calma, prima vuole sapere che cosa c’è sotto ai suoi screzi con il Bacigalupe. Così Aurelio le racconta che quando Marcos è arrivato in Messico non aveva soldi né prospettive ma era disponibile a fare tutto, tanto che è diventato il sicario di Sallustio. Il loro rapporto è stato amicale e molto stretto per anni, poi Marcos ha approfittato della fiducia di Sallustio per ricattarlo e da quel momento tutto si è rovinato. Più tardi Aurelio va a pranzo con Natalia al locale dei nonni di Miguel e ne approfitta per rispondere alla sorella che lo accusa di prendere in giro Anabel. Miguel sente in parte cosa stanno dicendo e così inizia un battibecco fra i due uomini. Aurelio si sente molto forte nei confronti del giovane avvocato, tanto da organizzare con la sorella una specie di “trappola” per avere modo di stare con la giovane Bacigalupe. Miguel, invece, va proprio a casa di Anabel per dirle alcune cose della causa di Camino: la ragazza ribadisce che gli vuole bene ma è meglio aver chiuso la loro storia.

Ramon e Carmen parlano del viaggio di Antonito e della paura che il ragazzo aveva di prendere l’aereo per raggiungere il Marocco. Arriva all’improvviso Lolita che, non appena viene a sapere del viaggio in aereo, inizia molto a preoccuparsi tantissimo per il marito. A merenda a casa dei Dominguez, Bellita parla della loro famiglia con Ignacio ma José si rende conto che il ragazzo non sembra conoscere proprio tutto e questo lo insospettisce ancora di più, soprattutto perché ha controllato le valigie del ragazzo e non ha trovato alcun libro, fatto insolito per uno studente di medicina. Il ragazzo, però, ha una scusa pronta anche per questo. Fabiana e Casilda discutono di quello che Soledad ha detto loro per giustificare la sua grande disponibilità di denaro e non credono che la donna abbia davvero vinto alla lotteria. Vengono però interrotti dall’arrivo di Indalecia che ha un nuovo scialle e vuole farlo vedere alle amiche, lamentandosi perché non ha occasioni per indossarlo. Casilda, allora, le propone di chiedere a Jacinto di accompagnarla a fare una passeggiata, non sapendo che il cugino in realtà cerca di evitarla per non cadere in tentazioni. Fabiana capisce che c’è sotto qualcosa che non va e cerca di indagare.

