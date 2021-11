Una vita/ Anticipazioni puntata 16 novembre: Genoveva inganna Velasco

Una vita, anticipazioni puntata 16 novembre

Nella puntata di oggi, martedì 16 novembre, della soap opera spagnola “Una vita” Laura confida a Genoveva di aver paura per la propria vita e per quella della sorella, ma la Salmeron le spiega che non deve preoccuparsi e che deve semplicemente seguire il suo piano. Alodia, Casilda e alcune cameriere decideranno di aiutare Marcelina. Quando la donna verrà a sapere che suo zio è in fin di vita infatti, faranno una colletta tutti insieme per dare a lei e a Jacinto la possibilità di giungere al suo capezzale. Genova comunica a Velasco che Felipe è in fin di vita…

Una vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita“ Bellita, nonostante le cure del dottor Puerta, ha perso la voce. Antonito decide di dare retta al padre Ramon e di rimanere con i piedi per terra, in attesa dell’esito delle votazioni. Quando lo scrutinio si conclude però la sua gioia diventa irrefrenabile: le aspettative del Palacios si rivelano infatti fondate e il giovane marito di Lolita viene eletto deputato del partito conservatore. Dopo un inizio della campagna elettorale segnato da tensioni e scontri anche con suo padre sembra che le cose si stiano mettendo davvero per il meglio. Alla gioia di Antonito si unisce tutta la famiglia e l’intero quartiere, che non tarda a complimentarsi con il giovane per la vittoria. Laura, sorpresa da Genoveva mentre cercava di uccidere Felipe, si vede costretta a confessare alla Salmeron di essere stata incaricata da Velasco, raccontandole anche i motivi che le hanno impedito di rifiutare. Genoveva, ancora innamorata del marito Felipe, giura vendetta nei confronti dell’avvocato.

