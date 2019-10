Una Vita/ Anticipazioni puntata 16 ottobre: chi ha ucciso Joaquin?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 OTTOBRE

Le indagini condotte per la morte di Joaquin nelle ultime puntate di Una Vita sembrano portare a scoprire che l’uomo è rimasto ucciso durante una rapina finita male, ma la spiegazione non convince affatto Lucia. La ragazza sa bene che le condizioni economiche del padrino non giustificavano una rapina. Avrà ragione lei e la causa della morte di Joaquin sarà da cercare altrove? Indubbiamente l’uomo non era affatto ricco ed una rapina trova poche giustificazioni. Saranno fondati i dubbi di Rosina sull’identità del padre di Casilda? Servante dopo aver temuto di morire riuscirà a riprendersi? Lucia porterà a termine il suo proposito di recarsi da sola a Salamanca per rinunciare all’eredità dei Marchesi di Valmez per donarla all’Ordine del Cristo Giacente? Per trovare la risposta a tutte queste domande non ci rimane che attendere la nuova puntata in onda domani mercoledì 16 ottobre su Canale5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, l’accordo tra Joaquin e Espinera per spartirsi l’eredità dei Marchesi di Valmez è destinato a saltare a causa del gesto di Joaquin che non riesce a tenere nascosto a Lucia che i suoi genitori sono proprio i Marchesi. Lucia in seguito, sentendosi a disagio con le signore, rivelerà la sua vera origine a padre Telmo. Il parroco, meravigliato si reca a casa dei Marchesi per scoprire le ragioni che li hanno portati ad abbandonare la giovane e scopre che in realtà la loro decisione è arrivata quando hanno scoperto di essere fratellastri. Lucia, scossa dalla notizia, chiede al sacerdote di accompagnarla a Salamanca per rinunciare all’eredità. Il suo desiderio è di donare quel denaro all’Ordine del Cristo Giacente. Cesareo costringerà Servante a trascorrere la notte all’aperto ed il mattino successivo Carmen e Fabiana lo troveranno febbricitante. Servante a causa di un grosso equivoco pensa di essere vicino alla morte e prende in considerazione di lasciare Acacias per andare a morire a Naveros. La sua scomparsa creerà un subbuglio incredibile. Le domestiche si danno un gran daffare a cercarlo e coinvolgono tutta Acacias. A ritrovarlo sarà alla fine Cesareo, anche se le condizioni in cui lo ritrova finiscono per impensierire tutti. Sono in molti a chiedersi chi sia in realtà Higinio, dopo che Inigo ha messo in dubbio la sua attività di medico. In ospedale sembra non conoscerlo nessuno. Inigo prova a dare la sua spiegazione rivelando di fare parte di un progetto medico top secret. Casilda intanto scopre che sua madre è Maria e sfoga la sua rabbia con Rosina. La donna arriva a sospettare che il padre della ragazza possa essere Maximiliano. Lucia, convinta da Samuel che Telmo la sta in realtà sfruttando, confida al parroco di voler andare a Salamanca da sola. Tornata a casa scopre però che Joaquin è morto.

