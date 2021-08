Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 agosto: Rosina e Liberto costretti al trasloco…

Anticipazioni della puntata di martedì 17 agosto 2021 di “Una Vita“. Felicia finalmente è contenta, in quanto la figlia Camino ha sposato Ildefonso. La celebrazione di questo matrimonio non solo ha permesso che Camino entrasse a far parte di una famiglia di origini nobili, ma ha spento anche tutti i pettegolezzi che erano nati in seguito alla relazione della giovane Pasamar con la pittrice Maite. Tuttavia, Felicia è tornata a sorridere anche per un altro motivo; infatti, ad Acacias si è ripresentata una vecchia conoscenza, Marcos. Si tratta di un uomo che ogni volta che la vede la riempie di complimenti, facendola sentire desiderata.

Nonostante questo atteggiamento, Felicia rimane sempre molto composta, anche se con difficoltà, in quanto non riesce a nascondere di apprezzare molto tutte queste lusinghe. Intanto, un piccolo particolare lascerà la locandiera un po’ basita; infatti, scoprirà che Marcos sta conducendo delle ricerche su di lei e sulla sua vita. A casa Dominguez, nel frattempo, sembra essere tornato il sereno tra Josè e Bellita Dopo la terribile crisi che aveva colpito i due, Bellita adesso pare aver perdonato il marito per non averle confessato l’esistenza di Julio, un figlio illegittimo che aveva avuto prima del loro matrimonio.

ANTICIPAZIONI “UNA VITA”: TEGOLA PER ROSINA

In “Una Vita“, Josè deve fare un’altra confessione alla Del Campo: mister Golden è tornato e vorrebbe che Josè si trasferisse in California per sfondare nel mondo del cinema. Intanto, nel quartiere di Acacias chi conosce l’esuberante Rosina sa bene che le cose che ama di più al mondo sono suo marito Liberto e il lusso. Lei non rinuncerebbe mai all’amore che prova per suo marito, così come alla bella vita che conduce giornalmente e, per questo motivo, mostra quanto sia fortunata, sfoggiando i suoi abiti più preziosi. Tutta questa positività ed esuberanza della signora Hildigo, purtroppo stanno per essere messe alla prova.

La madre di Leonor e suo marito scopriranno infatti che a casa loro c’è un tremendo guasto alle tubature, e il danno non è indifferente. Anche se non intenzionati a traslocare da casa loro, saranno costretti a trasferirsi, perché la loro abitazione non risulta più agibile. Servante offrirà loro la possibilità di alloggiare momentaneamente alla pensione, tempo di risolvere il problema. I due accetteranno l’offerta, faranno i loro bagagli e si trasferiranno, ma colui che sarà felicissimo di tutto ciò sarà appunto Servante, che vorrebbe trasformare la locanda in un locale di lusso.



