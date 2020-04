Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 aprile: Lucia inizia a dubitare di Telmo e…

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 17 aprile 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 17 aprile 2020, l’attenzione si sposterà sul tradimento con cui Telmo ha spezzato il cuore di Lucia. La donna rimane letteralmente distrutta da tale avvenimento e sceglierà di abbandonare il paese. Da canto suo Ursula invita Lucia a fare diversamente e a confrontarsi con l’ex sacerdote. Samuel ed Espineira si rallegreranno per il successo ottenuto attraverso i loro stratagemmi. Anche in questo episodio non mancheranno altre partenze. Si tratta di Leonor, Iñigo, Flora e Tito che sceglieranno il Portogallo come nuova meta. Una puntata dunque piena di addii, a partire da quello di una coppia, Telmo e Lucia, che ha sofferto molto per coronare il loro sogno d’amore, sogno pronto a sgretolarsi proprio ora. Parrebbe perciò che il piano di Fra Bartolomè, con la complicità di Samuel ed Espineira si stia concludendo e a questo scenario si sovrapporranno interessi legati al conto della Fondazione Valmez e naturalmente all’eredità. Samuel perciò si preparerà a gridare vittoria ed esultare finalmente nella riuscita dei suoi piani vendicativi contro l’Alvarado. Le anticipazioni inoltre suggeriscono una scena memorabile, ma anche molto triste. Infatti l’addio di Lucia lascerà una nota piuttosto amara nella ridente cittadina spagnola.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una vita. Uno dei personaggi più noti, Ramon, ha deciso di allontanarsi da Calle Acacias. L’uomo infatti è ormai deciso a lasciare la sua dimora per un trasferimento che lo porterà in un luogo ben diverso da quello a cui è abituato: Parigi. Intanto Marcelina e Jacinto prendono decisioni ben diverse. Infatti per la coppia è giunto il momento di annunciare a tutti il loro matrimonio. Si comincia già a pensare quindi ad un ritorno ad Acacias per questa felice occasione. Naturalmente si tornerà più volte sulla situazione, non semplice, che ruota attorno al trasferimento di Ramon. A quanto si evince comunque questa decisione potrebbe essere momentanea. La capitale francese sembra comunque la meta ideale per aiutare l’uomo ad allontanare i tristi pensieri. E’ infatti inevitabile per Ramon che la malinconia prenda il sopravvento ad Acacias, luogo che fa tornare immediatamente alla memoria dell’uomo la sua amata Trini.

Le dinamiche più felici ed emozionanti della puntata del 16 aprile 2020 di Una Vita riguardano però Marcelina che proprio in questo episodio realizzerà finalmente il suo sogno d’amore. La domestica, sinceramente invaghita di Jacinto, sta per raggiungere un importante e tanto desiderato traguardo ossia ricevere una vera e propria proposta di matrimonio da parte dell’allevatore. Per questo durante l’episodio si percepirà sempre di più che il ritorno a Calle Acacias è alle porte, naturalmente per informare i loro familiari ed i loro amici più cari di questo lieto evento. A tali serene scene si alternano però quelle più tristi che riguardano il cuore di Ramon. Vivere in paese è per l’uomo sempre più insopportabile e il ricordo della sua amata Trini rende ogni ora a Calle Acacias a dir poco insopportabile. Neanche essere un neo-padre riesce in qualche modo ad alleviare la sofferenza e purtroppo un’altra nota dolente è alle porte. Ramon infatti scoprirà delle macchie di sangue sul cuscino di Trini e ciò diventerà un ulteriore tormento nella sua mente.



