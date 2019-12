Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 dicembre: Antonito e Lolita, saltano le nozze?

Una vita, anticipazioni puntata 17 dicembre

La puntata di Una Vita di oggi, 17 dicembre, vedrà Antonito e Lolita felici per l’avvicinarsi delle nozze. Il ragazzo, dopo aver combattuto con la sua famiglia per le differenze di ceto, è finalmente riuscito a fare accettare la giovane cameriera come sua fidanzata e adesso i due si preparano per convolare alle tanto sospirate nozze. Perchè tutto vada per il meglio il giovane Palacios si reca da Padre Telmo per prendere gli ultimi accordi sulla cerimonia. Ma presto si troverà ad affrontare un altro problema. Lolita non vuole sposarsi ad Acacias ma a Cabrahigo. A metterlo al corrente di questo desiderio di Lolita è proprio Padre Telmo. Come affronterà adesso questo nuovo inconveniente? La brutta vicenda di Raul invece sembra volgere al meglio. Dopo che Carmen è riuscita a far cadere l’accusa di complicità nel furto a casa dell’Alday per il figlio infatti, questo sembra profondamente cambiato nei suoi confronti. Sicuramente essersi reso conto che il padre era armato ha avuto grandi ripercussioni sulle sue convinzioni e lo ha portato a vedere i comportamenti passati della madre sotto una luce nuova. Anche per loro però sembra si tratti solo di una tregua temporanea. Javier infatti, approfittando delle circostanze durante il trasferimento da un carcere all’altro è riuscito a fuggire ed a far di nuovo perdere le sue tracce. Saranno al sicuro Carmen e Raul oppure Javier tornerà a sconvolgere la loro vita? Per trovare le risposte alle tante domande non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda domani come sempre su Canale 5.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Quello che Rosina e Susana avevano scelto di seguire si è decisamente trasformato da un passatempo artistico nel peggior incubo della loro vita. In seguito al decesso del modello Alexis, che le due donne dovevano ritrarre mentre posava completamente nudo, sono finite vittime di un ricatto da parte degli Escalona. Lettere minacciose e la comparsa di un volantino che ritrae proprio un uomo nudo sulla vetrina della sartoria, hanno dapprima convinto Susana a vendere la bottega per poter pagare il riscatto, e poi Rosina a lasciare definitivamente Acacias. Anche se non sono state loro a provocare la morte, in quanto si sarebbe trattato di un attacco d’asma, il fatto che Rosina abbia inavvertitamente rotto il flacone con la medicina del giovane ha scatenato le ire dei familiari, che adesso esigono una forte somma di denaro dalle due donne. Rintracciate da Venancio Rosina e Susana vengono minacciate di denuncia se non troveranno il denaro da dare alla famiglia del giovane. Intanto Liberto si accorge che qualcosa non va e chiede alla moglie cosa stia accadendo a lei ed alla zia. Rosina, non sapendo come giustificare quella strana tensione, inventa la presenza di un fantomatico uomo innamorato di Susana, che respinto dalla donna la sta importunando.

