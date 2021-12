Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 dicembre: Cesareo caccia Santiago

Una vita, anticipazioni puntata 17 dicembre

Nella puntata della soap opera spagnola “Una vita” in onda oggi, venerdì 17 dicembre, Cesareo e Jacinto scoprono che nell’appartamento dei Dominguez si è stabilito Santiago e così il guardiano gli intima di andarsene immediatamente se non vuole essere consegnato alla giustizia. Marcos dice ad Anabel che non deve frequentare Natalia ma non le confida che insieme alla ragazza è arrivato anche il fratello Aureliano. Intanto i Quesada si vestono in modo molto elegante e, anche senza invito, si presentano a casa Becigalupe per la festa di matrimonio di Marcos e Felicia. Antonito, con la scusa che in casa non riesce a lavorare, trascorre sempre più tempo lontano e questo è motivo di grandi litigi con sua moglie Lolita. Roberto e Sabina hanno bisogno di denaro per portare avanti il loro progetto, così l’uomo si rivolge a Ramon e gli chiede un aiuto per essere presentato a qualche direttore di banca al fine di avere una corsia preferenziale.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: Anabel bacia Miguel in pubblico!

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Genoveva è stata un po’ in ansia perché Felipe ha passeggiato da solo tutto il pomeriggio e le ha detto di aver approfittato dell’occasione per conoscere meglio alcuni vicini, fra cui Roberto e Sabina. La donna si tranquillizza, però, quando si rende conto che il marito è sempre molto felice di trascorrere il tempo con lei e sembra ogni giorno più innamorato. Così non si meraviglia quando, dopo avergli fatto vedere una camicia da notte nuova che ha acquistato, l’avvocato la porti in camera da letto. I due, che ridono e scherzano come due sposini novelli, non sanno che al piano di sopra c’è nascosto Santiago che sente tutto quello che si dicono ed è pronto a mettere in atto la sua vendetta contro entrambi. Jacinto, però, mentre è in guardiola con Casilda sente dei rumori provenire dall’appartamento dei Dominguez e così decide di andare a vedere che cosa stia accadendo ma si rende conto che qualcuno ha sottratto le chiavi in guardiola. Temendo che dei ladri abbiano tentato di derubare la famiglia di José, prende le chiavi si riserva e un bastone e si appresta a fare irruzione in casa. Santiago, armato di un coltello da cucina, è nascosto dietro la porta di ingresso pronto ad attaccare.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 dicembre: Santiago spia Genoveva e Felipe

Felicia si confida con Rosina e le rivela che Camino non è andata a Parigi per cercare di diventare un’artista ma perché desidera stare con Maite e alla fine il suo cuore di madre non ha potuto che assecondare la decisione della figlia. La Rubio le promette che manterrà il segreto. Anabel racconta al padre di aver incontrato casualmente Natalia ad Acacias e di non essersi stupita per il fatto che la ragazza dal Messico si sia trovata lì. Quando però rivela al padre che ha appuntamento con l’amica per farle conoscere la città, Marcos le dice categoricamente che non deve frequentare quella ragazza. Lolita sta provando in tutti i modi a dire ad Antonito che desidera avere un secondo figlio ma l’uomo, da poco diventato deputato, è troppo preso dal suo lavoro e dai numerosi impegni e sembra non essere interessato ad allargare la famiglia, finendo con il litigare con sua moglie. Anche Servante è molto arrabbiato perché è riuscito a procurare a Jacinto un provino in teatro ma il custode sa eseguire solo i canti dei pastori, quindi non è un repertorio che può interessare il grande pubblico. Per questo motivo, al fine di salvare il suo investimento, decide di scrivere da solo i testi delle canzoni che poi il custode dovrà cantare ai prossimi provini. Casilda e Fabiana, però, provano insieme a Ramon a dissuaderlo da questo progetto.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: Santiago nascosto a casa Dominguez

© RIPRODUZIONE RISERVATA