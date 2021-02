Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: Alfonso non fa sconti

Una Vita, anticipazioni puntata 17 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 17 febbraio, Alfonso non è assolutamente intenzionato a mettere da parte le ostilità con Bellita e rilascia un’intervista alla stampa nella quale vuole far passare il messaggio di essere vittima della censura che non gli permette di esprimere la sua arte al meglio. Armando finalmente racconta a Susana quello che sta vivendo in questi giorni: il re lo ha richiamato in servizio e lo invia in missione all’estero, ma lui non vuole lasciare Susana. Anche Ramon e Carmen finalmente hanno modo di scoprire perché Lolita sia così tiepida nei confronti dei regali dei suoceri: non vuole che suo figlio cresca viziato ma spera che possa apprendere velocemente, come la sua mamma, il valore del denaro. Marcia ha sempre più sospetti su suo marito e Santiago se ne accorge, riuscendo comunque a tranquillizzarla sulla sua identità. Arriva finalmente il giorno della messa per Martin e Casilda è molto emozionata. Tutti i suoi amici della soffitta ma anche i signori di Acacias le si stringono intorno per farle vivere più serenamente questa ricorrenza.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Dopo la notte trascorsa con Marcia, Santiago sembra di ottimo umore e trova ogni scusa per trascorrere del tempo con sua moglie. La Sampaio, però, sente che c’è qualcosa che non va perché l’uomo non ricorda tanti particolari della loro vita precedente, quando erano in Brasile, ma riesce sempre a giustificare in modo razionale questi suoi vuoti di memoria. Ursula intanto è riuscita a scoprire che il nuovo arrivato non ha più intenzione di lasciare Acacias ma si sta accordando con Servante per un affitto lungo della stanza nella pensione. Così decide di dirlo a Genoveva, nella speranza di poter riconquistare la sua fiducia. La Salmeron, però, invece di ringraziarla, le fa vedere una foto di Telmo che poi le strappa via, facendola scoppiare in lacrime. Subito dopo Genoveva raggiunge Santiago per intimargli di andarsene immediatamente dal quartiere portando via sua moglie. La discussione scatena un diverbio che spinge la Salmeron a minacciarlo con un rasoio. Susana, invece, sta provando più volte ad invitare Armando per un’uscita ma l’uomo inventa sempre delle scuse per non incontrarla. Quando poi Felicia le racconta di una sua amica che si è fatta ingannare da un uomo che credeva l’amassa ma le ha rubato tutti i soldi, teme di poter essere incappata in una storia simile.

Casilda invita tutti i vicini di casa di Acacias alla messa per l’anniversario della morte di Martin e riceve l’affetto e il calore di tutto il vicinato. Ognuno promette di partecipare, anche se ognuno è preso dalle sue vicende personali. Ci sono Cinta ed Emilio che ricevono una lettera da Alfonso Carchano che, dopo aver ricevuto la diffida dei Dominguez, vuole un incontro con sua moglie e con Bellita. Anche Carmen e Ramon hanno molti pensieri: i due continuano a fare regali a Lolita per la prossima nascita del bambino ma la ragazza sembra non esserne felice. Ramon è convinto che Lolita non apprezzi il valore dei doni, considerandoli troppo miseri, e decide di impegnarsi a cercare qualcosa di più costoso, anche se Carmen sa che sta spendendo molto per quegli oggetti per il corredino. Infine anche Liberto e Rosina hanno delle preoccupazioni: la loro intesa intima sembra venir meno e non sanno come recuperare la situazione. Servante e Jacinto invitano Cesareo a prendere un caffè perché hanno notato nei giorni precedenti l’interesse dell’amico nei confronti di Arantxa e vorrebbero avere maggiori dettagli su questa simpatia nascente. Cesareo, però, non vuole sbottonarsi più di tanto.



