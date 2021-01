Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 gennaio: Susana e Rosina allo scontro!

Una Vita, anticipazioni puntata 17 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 17 gennaio, dopo la mostra di pittura Armando decide di invitare Susana per un’altra uscita ma questa volta da soli. La zia di Liberto, però, è davvero convinta che Armando sia invaghito di Felicia e per questo motivo decide di evitarlo, non incontrarlo più e addirittura rifiutare l’invito del gentiluomo. Jacinto, chiacchierando con Emilio, gli dice che lo ammira molto perché lui non avrebbe avuto la forza di supportare Marcelina nella sua carriera d’attrice: Jacinto pensa che di fronte a queste opportunità Cinta potrebbe decidere di approfittare di nuove opportunità e lasciarlo. Questo discorso manda in panico Emilio che decide di parlare direttamente con Cinta. Genoveva non si arrende all’idea di aver perso per sempre Felipe e per questo sta escogitando un’altra strategia che questa volta scaverà nel passato di Marcia.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo alle ultime puntate di Una Vita. Marcia resta molto sorpresa per la proposta di matrimonio di Felipe e gli propone di ricominciare dal loro fidanzamento e vivere le cose tappa per tappa, visto che lui ancora non la conosce bene e deve sapere alcune cose del suo passato. L’avvocato, però, le chiede se le cose che lei vuole raccontargli possono in qualche modo compromettere i loro progetti. Quando la Sampaio risponde di no, allora Felipe le dice che non vuole sapere nulla e desidera solo essere suo marito. Quando comunicano ad Agustina questa notizia, la domestica è molto felice e subito si rende disponibile per organizzare il rinfresco di nozze ma i due promessi sposi vogliono qualcosa di semplice purché molto veloce, per iniziare subito la loro vita insieme. In ospedale va a trovarli anche Mauro, che finalmente riceve il perdono di Felipe grazie alle insistenze di Marcia: quando il poliziotto viene a sapere del matrimonio fa le congratulazioni a tutti e due. Ancora non sa nulla Genoveva, visto che Felipe ha chiesto ad Agustina una certa discrezione, ma quando va a trovare Marcia in ospedale e vede al dito della donna un anello di fidanzamento, capisce subito cosa sta per succedere.

Susane e Rosina allo scontro per amore di….

Bellita fa la prima riunione con Carchano per decidere i dettagli del film e non è molto convinta di questa nuova avventura, a differenza di Josè che invece sembra felicissimo dell’opportunità. Anche Cinta e Camino sono felicissime perché si vedono già lanciate nel mondo del cinematografo, famose e ricche senza dover più accontentarsi di una vita normale. A riportarle con i piedi per terra, però, ci pensa Emilio. Susana è molto contrariata con Rosina perché ha capito perfettamente che la moglie del nipote sta cercando di combinarle un incontro romantico con Don Armando. Affronta così l’amica e le dice che è troppo vecchia per una relazione e soprattutto ha capito che Armando ha interesse soprattutto per Felicia. In realtà non è proprio così visto che più di una volta l’uomo ha mostrato di avere interesse nell’approfondire la sua conoscenza con l’ex sarta ma Susana decide di aiutare un avvicinamento fra lui e la Pasamar. Approfitta, così, di una mostra di pittura organizzata da un amico di Armando per invitare anche Felicia e dare ai due l’opportunità di trascorrere del tempo insieme. Servante ha utilizzato i soldi trovati dietro al ritratto di zia Eulegalia per comprarsi un fazzoletto da collo ma viene sopraffatto dai sensi di colpa e inizia a sentire delle voci che lo inchiodano alle sue responsabilità. Fabiana, però, non capisce quello che sta accadendo e pensa solo che il suo socio non stia bene visto che sente delle voci che lei non riesce a percepire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA