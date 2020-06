Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 giugno 2020: Felipe scandaloso!

Una Vita, anticipazioni puntata 17 giugno 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita in onda oggi, mercoledì 17 giugno 2020, ci parlano di Felipe che tenta di ritornare alla normalità. L’Alvarez infatti non riesce a superare la morte di Celia. Dopo questo avvenimento infatti l’uomo si è lasciato andare sotto molti punti di vista e si sta smarrendo tra alcol e sperpero di denaro. Per questo motivo Ramon tenta di aiutare Felipe che sembra non riuscire a dimenticare. Come se non bastasse Felipe si presenta a Calle Acacias con due prostitute dando scandalo nell’intero vicinato. Sembrerebbe chiaro dunque che all’uomo non interessa più nulla nè della sua reputazione, nè del suo futuro lavorativo. Molti sono gli interrogativi intanto che ruotano attorno alla morte di Celia e questo aspetto del malcapitato evento non fa altro che aumentare la rabbia di Felipe nei confronti del mondo intero. Le anticipazioni però lasciano intendere che nuovi risvolti stanno per fare luce sulla morte della defunta moglie dell’avvocato e perciò presto la verità verrà a galla.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Eduardo infatti ha avuto la conferma che Lucia e Telmo hanno trascorso la notte nello stesso letto e come ci si può aspettare le conseguenze saranno tragiche. Come si poteva immaginare Il Torralba non prende bene l’accaduto e quindi va su tutte le furie. L’uomo è di fronte ad un vero e proprio tradimento e a causa del suo impetuoso e irascibile carattere, non si trattiene e scatena contro la povera donna tutta la sua rabbia. Lucia tramortita viene trasportata fino all’ospedale e purtroppo ciò che ne conseguirà non sarà affatto piacevole per nessuno a partire naturalmente dall’innamoratissimo Telmo. L’ex sacerdote infatti, nonostante i dieci anni di separazione, sente per la donna dei fortissimi sentimenti. A rafforzare il legame tra i due è anche il loro figlio Mateo. Infatti l’Alvarado aveva sposato per convenienza Eduardo, dando così al suo piccolo la possibilità di avere un padre ed una famiglia. Ma è proprio da questa famiglia che ora la donna dovrà scappare con tutte le sue forze soprattutto a causa del carattere violento di quello che è a tutti gli effetti ancora suo marito.

E come ci si poteva aspettare Eduardo, furioso, riduce in fin di vita la povera donna, dopo aver capito di averla persa. La goccia che fa traboccare il vaso è naturalmente la notte di passione tra Lucia e Telmo ed è per questo che il violento marito dell’Alvarado attenderà pieno di rabbia il ritorno della moglie. Il carattere di Eduardo però porta ad una fine della loro vita di coppia a dir poco drammatica. L’uomo infatti non riesce a controllarsi e riduce in fin di vita Lucia che verrà portata in ospedale nella speranza di salvarle la vita. Ciò che avviene in ospedale però spiazzerà tutti: l’Alvarado, anche se ha ripreso i sensi, potrebbe morire. Lucia infatti soffre di una rara malattia e per lei la morte è dunque cosa certa. Oltre il danno ricevuto la povera donna si ritroverà con Telmo in difficoltà nel doversi occupare sia di lei sia che del piccolo Mateo il quale probabilmente rimarrà senza madre, paradossalmente proprio ora che aveva ritrovato invece suo padre. Come se non bastasse a perdere la vita nel frattempo sarà Celia, in circostanze tutte da chiarire.



