Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 novembre: il ritorno di Mauro San Emeterio

Una Vita, anticipazioni puntata 17 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 17 novembre, il personaggio che torna ad Acacias è Mauro San Emeterio, un amico di Felipe nonché ex poliziotto, ritornato nel quartiere perché ha perso moglie e figlia e non sa dove altro andare. Se il suo arrivo sarà accolto in modo positivo da Felipe, che lo ospiterà addirittura a casa sua, lo stesso non si potrà dire di altre persone, Ursula fra tutte. Cinta ed Emilio saranno invece colti di sorpresa da una notizia particolare e cioè che Ledesma non vuole più costringere Emilio a sposare sua figlia. Restano molto stupiti, ovviamente in modo piacevole, per questa notizia ma la felicità dura poco perché scoprono qual è il motivo per questo cambiamento di rotta del loro peggior nemico: Felicia ha accettato la proposta di matrimonio di Copernico e per questo smetterà di perseguitare il giovane Pasamar. Era questo, dunque, che intendeva Felicia quando aveva promesso a Cinta che tutto si sarebbe risolto: l’intenzione di sacrificarsi per suo figlio.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva incontra nel palazzo Marcia e le fa le sue congratulazioni per l’imminente fidanzamento. Poi fa finta di capire la situazione difficile nella quale la ragazza si trova, combattuta fra il vivere apertamente il suo amore e la paura che i vicini possano non accettarla mai poiché di colore ed ex domestica e così la invita a rivolgersi sena indugio a lei se avrà desiderio di parlare. Più tardi la Salmeron partecipa ad una merenda insieme alle altre signore di Acacias e fa finta di essere interessata alla causa di filantropia che la vedrà in prima linea insieme a Felipe. Proprio l’avvocato incontra un sovvenzionatore per il noleggio della nave alla locanda di Fabiana e Servante e viene raggiunto poco dopo da Marcia, lì perché vuole salutare Fabiana. Quando la ragazza resta sola si rende conto che in uno dei posacenere c’è un sigaro dello stesso tipo che utilizzava il suo vecchio padrone e ha un altro attacco di panico. Emilio e Cinta incontrano di nascosto Camino per dirle che partiranno insieme per l’Argentina, così la ragazza si sentirà meno in colpa per aver costretto il fratello alla fuga. I due ragazzi spiegano alla giovane come si sono organizzati per raggiungere la loro nuova destinazione, grazie anche all’aiuto di Jose.

Cinta si reca al Nuovo Secolo per parlare con Felicia. La ragazza vuole chiedere alla madre di Emilio perdono per tutte le disavventure che sono accadute alla famiglia Pasamar per colpa sua ma giustifica tutte le sue azioni dicendo di amare moltissimo Emilio e di non riuscire a fare a meno di lui. Felicia risponde che dovrebbe prendere a schiaffi sia lei che suo figlio ma capisce che cosa voglia dire amare qualcuno così tanto e sa che di fronte all’amore nulla si può. Le due si abbracciano e Felicia le promette che tutto andrà bene. Fra Lolita e Carmen c’è l’ennesimo scontro, questa volta perché la nuora rinfaccia alla suocera di non aver pulito la cristalleria. Carmen abbozza ma è evidente che fra le due ormai la situazione è insostenibile. Jacinto e Cesareo discutono prima sulla fuga di Emilio e poi degli allenamenti che il marito di Marcelina sta facendo insieme ad Arantxa: il custode di Acacias 38 non riesce a mantenere il ritmo della domestica di casa Dominguez. Felicia, con una scusa banale, fa allontanare Camino dal ristorante perché vuole restare da sola per chiamare Copernico Ledesma. In realtà la ragazza si è nascosta per riuscire a capire che cosa voglia fare la madre. Intanto una vecchia conoscenza sta per tornare ad animare le vite dei personaggi di Acacias.



