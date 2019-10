Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 ottobre: Leonor pronta ad esplodere!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 OTTOBRE

Riuscirà Lucia a mantenere il segreto sulle sue origini con Felipe e Celia oppure cederà e racconterà loro la verità, tradendo così la promessa fatta a Samuel nelle nuove puntate di Una Vita? E il gesto di Maria nei confronti di Higinio servirà a salvarlo dalle minacce di morte ricevute oppure vi sarà presto un nuovo omicidio su cui indagare? La morte di Joaquin è davvero stata causata da una rapina finita male oppure ha ragione Lucia nel sostenete che le ragioni vanno cercate altrove? Per conoscere la risposta a tutte queste domande non rimane che attendere una nuova puntata della soap opera spagnola Una Vita, in onda domani giovedì 17 ottobre su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di oggi mercoledì 16 ottobre di Una Vita abbiamo assistito alla rivelazione che Maria ha fatto a Leonor riguardo al padre di Casilda. In realtà la donna aveva già sospettato che il padre fosse proprio Maximiliano. Maria chiede a Lenor di mantenere il riserbo sulla notizia, ma uno scontro che avrà in seguito con Rosina farà sì che invece il segreto venga svelato. Lucia continua a nutrire forti dubbi sul fatto che Joaquin sia morto in seguito ad un tentativo di rapina finito male, anche perchè l’uomo non era così ricco da giustificare la presenza di ladri nella sua casa. Ma un nuovo omicidio potrebbe arrivare a sconvolgere la cittadina. Ad essere in pericolo stavolta è Higinio che, indebitatosi a causa del gioco, rischia di essere ucciso dai suoi creditori in quanto non è in grado di mantenere i suoi impegni. Maria si commuove e, per aiutarlo, prende tutti i suoi risparmi e glieli consegna, sperando così di aiutarlo a passare questo brutto momento. Samuel intanto, messo al corrente da Lucia sulle nobili origini della ragazza, le consiglia di non rivelare a nessuno la sua posizione elitaria. Successivamente però, per cercare di riscattare la sua crisi economica causata dall’incendio che ha distrutto le gallerie Alday, Samuel propone alla ragazza di mettersi in società. Lucia promette all’amico di non rivelare a nessuno, neppure a Felipe e Celia, le sue vere origini, anche se sente di stare male a tenere per se quel segreto. In realtà Samuel, dietro una apparente amicizia, sembra voler manipolare la ragazza, tanto più adesso che grazie alle sue origini, sembra essere la destinaria di un patrimonio davvero ingente. Sicuramente la rivelazione fatta da Joaquin sull’identità di Lucia ha cambiato la sua vita. Se nel momento in cui la donna è venuta a conoscenza di essere la figlia dei Marchesi Valmez ha temuto che questa rivelazione potesse in qualche modo cambiare il suo rapporto con Samuel, sicuramente i fatti sembrano darle torto. Il ragazzo infatti non sembra affatto dispiaciuto dell’enorme ricchezza e della posizione di Lucia.

