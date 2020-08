Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 agosto 2020: il ritorno di Ramon

Una Vita, anticipazioni puntata 18 agosto 2020

Le anticipazioni riguardanti la puntata di Una Vita in onda oggi, martedì 18 agosto 2020, aprono su un ritorno molto atteso ossia quello di Ramon. In realtà più che di un ritorno ad Acacias si tratterebbe di un ritorno sulle scene dal momento che è Carmen a scoprire dove si trova il compagno e a raggiungerlo. Il Palacios ora può raccontare a Carmen quanto accaduto: dopo un grave incidente è stato operato due volte, ma ora fortunatamente è sano e salvo. In paese invece le tensioni non cessano. Antonito si trova nei guai e Alfredo ne approfitta per appropriarsi giorno dopo giorno di tutti i suoi averi, compresa la locanda di Lolita e il brevetto della macchina del caffè. Come prenderà tutto questo Ramon al suo ritorno? I problemi finanziari dei genitori di Cinta non sembrano migliorare e la ragazza allora prende una decisione: tornare a calcare le scene come ballerina. A suo fianco però ci sarà Rafael e naturalmente Emilio non la prende bene. Sempre secondo le anticipazioni Felipe assume una nuova domestica. Il suo nome è Marcia, una bella ragazza portoghese destinata a far parlare gli altri protagonisti della soap, a partire dalle sue compagne di soffitta.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Gli abitanti di Acacias sono ancora tutti increduli davanti alla clamorosa notizia secondo la quale il Banco Americano è fallito. Ora devono fare i conti con questa inattesa realtà, ma non mancano di protestare. Alfredo Bryce e la sua complice Genoveva sono con le spalle al muro e per evitare una vera e propria sommossa da parte dell’intero quartiere, devono escogitare un piano. Alfredo per calmare le acque riferisce ai suoi concittadini che le voci in merito al fallimento del Banco Americano altro non sono che una mossa politica la quale mira a far insorgere gli investitori. Genoveva però è costretta ad intervernire e fornire una versione più rassicurante. La coppia quindi,in seconda battuta, informa tutti i poveri cittadini di Acacias che si tratta di una faccenda più complicata del previsto dove è implicata anche la Banca Centrale di Spagna. La donna scende quindi in piazza con i suoi cittadini per protestare e convincere tutti della versione da lei riportata. Se da una parte anche Alfredo rassicura i suoi vicini che farà di tutto per salvare i risparmi investiti, dall’altra l’ombra della miseria crea molti malumori all’interno delle famiglie.

Rosina e Liberto, presi in pieno da questa crisi economica, non rimangono in silenzio e si accusano a vicenda di non aver saput agire mentre le finanze di famiglia davano già segni preoccupanti. Se Rosina infatti spendeva denaro per frivolezze, Liberto secondo sua moglie non ha saputo gestire i loro averi. Per Genoveva questa tensione è l’occasione perfetta per farla pagare a Liberto che ha voltato le spalle a Samuel nel momento del bisogno. Il fallimento del loro matrimonio, insieme alla bancarotta è per Genoveva il giusto prezzo da far pagare all’uomo per aver voltato le spalle al suo ormai defunto marito. L’atmosfera drammatica che caratterizza questa puntata continua ad esserci anche nelle vicende che riguardano Carmen e Ramon. Il Palacios non si fa sentire da giorni e la sua compagna è seriamente preoccupata. Antonito invece sembra non prendere seriamente l’assenza prolungata del padre e si concentra sugli affari. Anche con lui Genoveva l’ha fatta franca. Il Palacios junior ha impegnato averi e proprietà di famiglia proprio ora che suo padre è assente.



