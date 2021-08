Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 agosto: Marconi insiste per portare Felicia a cena

L’essere in carcere non impedisce a Genoveva di portare avanti le sue trame. La donna, infatti, riceve una visita di un investigatore privato il quale le porta un dettagliato rapporto su Laura, la sua domestica. In base alle poche anticipazioni date dall’uomo, la vita della ragazza nasconderebbe più di qualche segreto. Dopo aver appreso queste informazioni, Genoveva scrive un’accurata lettera a Felipe, dichiarandogli ancora una volta tutto il suo amore e dicendogli che é innocente e non si é macchiata dei delitti dei quali é stata accusata. Subito dopo é la volta della visita del suo avvocato Velasquez il quale le fa capire che la sua situazione é difficile ma che forse, puntando sul suo stato di gravidanza, potrà ottenere gli arresti domiciliari. L’avvocato fa intendere che il suo interesse nei confronti della donna non é solo professionale ma la Salmeron ignora questa confessione è gli chiede piuttosto di ottenere per lei un colloquio con la sua domestica. Felipe, dopo aver ricevuto sia la lettera di Santiago che quella della moglie, é molto turbato perché non sa a quale delle due versioni credere così chiede consiglio a Ramon e Liberto i quali ancora una volta lo invitano a dare alla donna il beneficio del dubbio.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 agosto: Rosina e Liberto costretti al trasloco...

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Liberto é intenzionato ad accettare la proposta di Servante e fatica a convincere Rosina che non ritiene che la pensione di Fabiana sia all’altezza del loro lignaggio. Tuttavia nessuno dei loro amici può ospitarli quindi alla fine sono costretti e arrivano accompagnati da Casilda che deve portare tutte le valigie della sua signora, la quale non riesce a trattenere un’espressione di disgusto per la pensione. Quando Fabiana scopre che Servante ha deciso di ospitarli gratuitamente, si arrabbia perché non era stata avvisata della decisione dal suo socio. Antonito chiede consiglio a suo padre Ramon per come rapportarsi con il piccolo Moncho: anche se crescendo é faticoso ed é ancora in corso la simpatica disputa su chi debba occuparsi della cura del bambino fra lui e Lolita, tuttavia si emoziona al solo guardarlo e già fantastica su tutto quello che il bambino potrà fare da grande. Ramon replica che questa emozione é proprio connessa all’essere genitori. Laura, rimasta sola a casa dopo che Felipe é uscito di corsa per schiarire le idee sulla lettera di Genoveva, fa una misteriosa telefonata ad una casa di cura per parlare con una paziente di nome Lorenza che in precedenza é andata a trovare. Anche se ha raccontati alle sue amiche che le intenzioni di Marcos sono innocenti, Felicia non si fida del suo amico di infanzia e decide di affrontarlo per capire cosa voglia da lei. Bellita confessa ad Alodia che non vuole andare negli Stati Uniti e là domestica suggerisce alla sua signora di essere sincera con il marito.

Una Vita / Anticipazioni puntata 14 agosto: Felipe fa una scoperta sorprendente

Una Vita, anticipazioni 12 agosto 2021

Nella puntata di mercoledì 18 agosto, Marconi insiste per portare Felicia a cena fuori ma la Pasamar pensa che i motivi per i quali l’uomo è ad Acacias non sono quelli che ha dichiarato. Laura pensa che, ora che é riuscita a far incriminate Genoveva, riuscirà a conquistare il cuore di Felipe ma l’avvocato sembra molto infastidito dalle attenzioni della domestica. La prima notte di Liberto e Rosina alla pensione trascorre un po’ burrascosa e la donna é sempre più nervosa tanto che Fabiana cerca di consolarla con il cibo. La locandiera, però, inizia a capire che dietro il guasto alle tubature dei Seler potrebbe esserci proprio Servante. Bellita non vuole partire per New York ma al tempo stesso non vuole neanche deludere José così inizia ad inculcare nel marito l’idea che l’America sia molto pericolosa.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 13 agosto: Genoveva arrestata per omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA