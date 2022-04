Una vita/ Anticipazioni puntata 18 aprile Marcos chiederà a Miguel…

“Una vita”, riassunto puntata 17 aprile. Marcos confessa alla figlia…

Ecco cosa rivelano le trame dell’episodio della Soap “Una vita”, in onda alle 14.10 su Canale5. In strada Felipe e Genoveva hanno un duro scontro perché l’avvocato accusa la moglie di aver manovrato Natalia per convincerla a sedurre prima Antonito e poi lui stesso. Ovviamente la Salmeron nega tutto e gli rinfaccia di voler fare di tutto per rovinarle la vita, proprio come ha fatto prima con Celia e Marcia. La donna sa di istigare così la sua rabbia ma l’intervento di Ramon e Liberto salva la situazione. Più tardi Genoveva invita a merenda a casa sua le signore del quartiere per dare loro la sua versione dei fatti e discolparsi completamente. Felipe, invece, incontra Natalia che lo invita a cena quella sera visto che ha prenotato per due ma la sua originaria invitata, cioè Anabel, non ha avuto il permesso dal padre per uscire. L’avvocato é titubante così la Quesada gli dice che lo aspetterà all’angolo della strada quella sera. Intanto a casa Bacigalupe, Marcos dice alla figlia che Felicia è stata avvelenata e tutte le prove sono contro Natalia ma la ragazza non gli crede e scappa da Aurelio raccontandogli tutto. Il Quesada si rende conto che la sorella é in pericolo e così corre in strada a cercarla e trova Felipe accorso in aiuto di Natalia: la ragazza é stata aggredita da qualcuno che aveva intenzione di ucciderla e solo l’intervento dell’avvocato ha rovinato i piani dell’assassino.

A Una Vita dopo essere stata portata a casa e dichiarata dal medico fuori pericolo, a Natalia viene prescritto assoluto riposo e Aurelio ringrazia Felipe per aver salvato la sorella. Ad Acacias, però, i cittadini si dividono fra chi pensa che la colpevole sia Genoveva e chi attribuisce la colpa a Marcos. Ignacio e Alodia sono sul punto di baciarsi dopo la passeggiata ma sul più bello vengono interrotti dall’arrivo di Bellita che é sul punto di scoprirli. José, sempre scettico sul nipote, chiede a Mendez di controllare il ragazzo perché non crede al suo repentino miglioramento. Daniela e Miguel organizzano una cena romantica per Roberto e Sabina al termine della quale tutti e quattro si dedicano alle danze italiane. Si divertono così tanto da non sentire le urla di Natalia che é stata aggredita: i due anziani sono certi che il nipote nutra un certo interesse per la domestica e vorrebbero agevolare il loro rapporto. Antonito si sta attirando sempre più antipatie da parte di molti, scontrandosi spesso anche con suo padre Ramon. Lolita prova a parlargli ma sembra che il marito non voglia sentire ragioni. Liberto continua le prove del suo gruppo ma sembra che Rosina sia sul punto di scoprire quello che il marito le nasconde per farle una sorpresa.

Nella puntata di lunedì 18 aprile di “Una vita”, Felipe va a trovare Natalia per accertarsi delle sue condizioni e Aurelio si rende conto che fra i due c’è una certa intesa. Preoccupato di questo rapporto, decide di parlarle come Genoveva. Poi incontra anche Anabel e le dice che é suo padre il mandante dell’aggressione di Natalia ma la ragazza non vuole credere che il padre arriverebbe a tanto. Miguel vince la causa di Camino e quindi vuole festeggiare al Nuevo Siglo questo momento così importante per la sua carriera. Viene raggiunto da Marcos che, oltre a congratularsi, gli chiede di tornare a vivere con lui e poi gli promette che farà il possibile per aiutarlo a riconquistare Anabel. Daniela sente tutto e sembra soffrire all’idea che il ragazzo possa tornare con la sua ex fidanzata. Alodia chiede a Casilda di insegnarle a ricamare le iniziali su un fazzoletto ma non spiega per quale motivo vuole fare questo lavoro.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Marcos chiede al giovane avvocato di tornare a lavorare per lui, promettendogli di aiutarlo a riconquistare Anabel. Ramon discute con Antonito per le posizioni estremiste del figlio. Quando Marcos rivela alla figlia di aver le prove che Felicia è stata avvelenata da Natalia, i due hanno un violento litigio e Anabel corre a cercare conforto tra le braccia di Aurelio. Intanto Natalia viene aggredita. Anabel, scoperto dell’agguato, tenta di sapere la verità dal Quesada e lui la mette di fronte alla realtà, accusandone il padre. Anabel discute con Aurelio e rifiuta di accettare il coinvolgimento di Marcos. Marcos, nel tentativo disperato di riconquistare Anabel, chiederà aiuto a Miguel. L’uomo in realtà pregherà l’avvocato di tornare al suo servizio, il ragazzo è capace e sicuramente avere una legale fidato dalla propria parte in questo momento è importante, ma l’intenzione di Marcos è principalmente riportare il bel Miguel nella vita di sua figlia. In cambio delle sue prestazioni infatti, gli prometterà di aiutarlo a riconquistare la ragazza, a lui ancora molto cara.











