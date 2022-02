Una vita/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: Antonito e Lolita fanno pace

Una vita, anticipazioni puntata 18 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 18 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” tra Genoveva e Natalia nasce una solida amicizia, d’altronde entrambe hanno molte cose in comune, la Salmeron cerca di indirizzare la Quesada verso la strada giusta da prendere, difatti secondo il suo piano, la donna deve accaparrarsi le simpatie delle altre signore e chissà se alla fine a lasciare Acacias sia proprio Susana. Lolita prende coscienza del suo stato di salute dopo l’ennesimo malessere, per questo chiede a Carmen e a Casilda di prendersi cura di Antonito e del piccolo Mocho quando lei non c’è più. La donna vuole mettere fine alle dispute con il marito e lo perdona, ma Antonito vuole l’assoluzione, non riesce a perdonarsi il gesto che ha fatto a Lolita, tradirla con Natalia in un momento per lei molto delicato.

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Miguel è intenzionato a far cambiare vita ai suoi nonni che per il suo bene gli hanno promesso di rispettare la sua richiesta. Il giovane propone di pompare l’acqua che è stata versata nel tunnel e poi chiudere definitivamente il buco. Sabina non è d’accordo vorrebbe lasciare il tunnel aperto, così se in futuro avranno problemi di soldi possono sempre mettere in atto il loro colpo alla banca. Miguel non è d’accordo e propone ai nonni di prendere i soldi messi da parte dei loro precedenti colpi e ristrutturare il locale per non far sospettare gli abitanti di Acacias che dopo tanto tempo che il locale è rimasto chiuso si aspettano di trovare gli interni rinnovati. Roberto è intenzionato a modernizzare il locale facendolo diventare il migliore ristorante del paese. Aurelio fa recapitare ad Anabel un mazzo di rose rosse, la ragazza è stata male e l’uomo con la scusa di interessarsi del suo stato di salute, si fa ricevere nel suo appartamento. La ragazza è stata colpita da una sincope che le ha fatto perdere i sensi e ora non ricorda nulla di quanto è accaduto. Aurelio la rassicura dicendole che davanti a lui non ha fatto nulla di cui dovrebbe vergognarsi, la giovane si fa raccontare cosa è successo tra loro prima che perdesse i sensi e cadesse a terra. L’uomo la tranquillizza dicendole che hanno parlato del passato, dei bagni nel fiume, delle lezioni di valzer, del periodo della scuola, ma Anabel non ricorda nulla.

Rosita e Susana continuano a distribuire i volantini contro l’invasione degli stranieri e chiedono a Genoveva se vuole darle una mano nella consegna, la donna che è amica dei Quesada non accetta l’incarico e cerca di convincere la sarta a cambiare atteggiamento verso questa gente che è oltretutto molto ricca. Susana non ha intenzione di correggere il suo comportamento, la donna chiede aiuto anche a Carmen, ma in questo momento la donna è preoccupata per lo stato di salute di Lolita e non ha tempo per occuparsi di queste argomentazioni. Mentre stanno parlando, nel negozio entra Natalia furibonda e attacca verbalmente Susana, nella discussione le donne si accapigliano e nella rissa finiscono anche Casilda e Fabiana. Genoveva attirata dalle urla interviene per aiutare Natalia che nel frattempo è stata spintonata ed è caduta a terra. Servante vuole organizzare l’addio al celibato a Cesario e chiede a Riberto se vuole partecipare, quando l’uomo viene a conoscenza del programma fa marcia indietro, teme la reazione di Rosina. Antonito non riesce a trovare un medico che possa curare la moglie, in Miguel ha trovato una spalla su cui piangere, non si può dire lo stesso di Aurelio che con le sue provocazioni fa innervosire entrambi. Bellita come regalo di nozze ad Arantxia vuole donarle la medaglietta della Vergine del Rosìo, Josè è esterrefatto sa quanto la moglie sia affezionata all’effige, ma la donna si sente in debito nei confronti della sua ex cameriera, sempre devota e attenta a soddisfare le sue esigenze. Tutte queste attenzioni non piacciono alla nuova domestica Alodia che si sente non apprezzata dai suoi signori.

