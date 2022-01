Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: il piano di Alodia e José

Una Vita, anticipazioni puntata 18 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 18 gennaio, su Canale 5 dopo aver capito che Susana e Rosina sospettano che fra di loro ci sia una relazione, Alodia e José fanno di tutto per far cadere i loro sospetti ma sembrano non riuscirci. Lolita è felice perché pensa che le cose fra lei e il marito Antonito vadano molto meglio, in realtà la bottegaia riceve una busta con delle foto che ritraggono il marito in atteggiamento intimo con la bella messicana. La ragazza è disperata ma Carmen e il marito le dicono che potrebbe trattarsi di una montatura politica ad opera di un suo avversario. Aureliano aggredisce per strada Anabel dicendole che è una sgualdrina e che l’ha tradito con un tale Carlos Armijo, la ragazza è talmente stupita da non riuscire a ribattere nulla. Servante persiste con la sua pazza idea di diventare un giocoliere. Genoveva chiede la grazia al re e Mendez avvisa Felipe che purtroppo la donna potrebbe riuscire nel suo intento, visto il suo passato da filantropa.

Una vita/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Aurelio minaccia Anabel

Una Vita, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci dove eravamo rimasti a Una Vita. Felipe decide di leggere la lettera che gli ha mandato Genoveva nella quale la moglie gli ribadisce il proprio amore ma dice anche di essere rassegnata al fatto che pagherà colpe non sue, visto che ha dichiarato di aver ucciso Marcia solo perché temeva che in caso contrario Santiago lo avrebbe ucciso. Poi gli chiede nuovamente di andare a trovarla per un’ultima volta in carcere, nel dubbio che effettivamente la giuria possa condannarla a morte. Felipe dice a Ramon che la donna ha smesso da tempo di manipolarlo e quindi straccia la missiva aggiungendo che ormai appartiene al passato e non può più fargli nulla. La mattina dopo, invece, l’avvocato ha una brutta sorpresa visto che sul giornale quotidiano c’è un articolo che dipinge la Salmeron come una cittadina modello e in un certo senso viene gettata un’ombra sull’Alvarez Hermoso che non può certo dirsi altrettanto. La lettura di questo articolo ha il potere di mandarlo su tutte le furie. Servante chiede a Cesareo e Jacinto di raggiungerli alla locanda in quanto ha una grossa novità: vuole mostrare le sue doti di giocoliere ma viene deriso dai due amici.

Una vita/ Anticipazioni puntata 13 gennaio: Genoveva vuole incontrare Felipe

Anabel incontra Miguel in strada e fa di tutto per baciarlo. Poiché il ragazzo si dimostra abbastanza freddo dicendo che qualcuno potrebbe vederli, allora la ragazza prova a dargli appuntamento alla loro solita pensione ma anche in quel caso l’Olvedo si rifiuta: non vuole che la sua fidanzata si comprometta visto che da lei non vuole solo una notte di passione bensì trascorrere il resto della loro vita insieme. Anabel ci resta molto male ma soprattutto non si accorge che Aureliano la spia da lontano. Susana va a sorpresa a casa dei Dominguez per accertarsi con i suoi occhi che fra José e Alodia ci sia davvero una relazione e sembra convincersi che sia così. Più tardi è al Nuevo Siglo che bene un caffè con Rosina e sparla di tutti ma fa una battuta infelice su Marcos Becigalupe proprio mentre arrivano Casilda e Soleda. Quest’ultima risponde per le rime alla Seler, per difendere il suo signore. Antonito si sente molto in colpa per aver ceduto alle avances di Natalia e averla baciata, così organizza una cena per la moglie con l’obiettivo di coccolarla. Lolita scherza sul fatto che il Palacio stia facendo di tutto per farsi perdonare qualcosa ma l’uomo riesce a mantenere il sangue freddo e a distorglierla da quel pensiero. I due decidono di saltare la cena e di approfittare del fatto che Carmen e Ramon non ci sono e il piccolo Muncho dorme beato.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 12 gennaio: come è morta Felicia? I dubbi di Marcos

© RIPRODUZIONE RISERVATA