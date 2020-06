Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 giugno 2020: Felipe e le prostitute pronte a….

Una Vita, anticipazioni puntata 18 giugno 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita in onda alle 14.10 di oggi, giovedì 18 giugno 2020, su Canale 5 ci mostrano uno scenario che è stato chiaramente sconvolto dagli ultimi accadimenti. Infatti la morte di Celia, il ritorno in città di Ramon e la rabbia di Eduardo che ha ridotto in fin di vita Lucia ha scosso non solo tutte le vicende della soap, ma i telespettatori stessi. Lo scandalo di Felipe intanto della notte precedente sembra aver fatto riflettere l’uomo che in preda alla vergogna si chiude in casa. Forse questo spiacevole evento potrebbe rappresentare l’occasione per Felipe per riflettere sulla piega che sta prendendo la sua vita. In tutto questo Ramon continua a stargli vicino ed a offrirgli tutto il suo aiuto. Nel frattempo Lucia è in ospedale e le è stato comunicato qualcosa di terribile: la patologia di cui soffre la condurrà a morte certa. Solo poche settimane per l’Alvarado che dopo dieci anni aveva di nuovo coronato il suo sogno d’amore ricongiungendosi con Telmo. Per non recare dispiaceri la ragazza vorrebbe tenere tutti all’oscuro di questo terribile avvenimento, soprattutto la donna è in preda al dolore in virtù del fatto che potrebbe lasciare il piccolo Mateo e con lui il suo amato Telmo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Una Vita. Il tutto si incentra soprattutto su un Felipe in difficoltà nel gestire rabbia e dolore. L’avvocato del resto proprio non sa come affrontare la perdita della sua cara Celia con la quale si era apprestato da poco ad iniziare una nuova vita. Un aspetto questo che riguardava anche la giovane donna che usciva da un passato turbolento pieno di scheletri nell’armadio. Felipe si trova perciò non solo davanti ad un tremendo dolore, ma anche davanti all’ennesimo fallimento della sua vita. Per questo motivo Ramon che conosce bene il suo passato si appresta ad aiutarlo come può, soprattutto sotto il punto di vista lavorativo, dal momento che l’avvocato sembra essersi completamente dimenticato del suo lavoro. L’Alvarez – Hermoso in realtà si sta dimenticando proprio di sè stesso lasciandosi andare a vizi e cattive abitudini che sono andate peggiorando anche dopo lo sforzo di Lucia di metterlo in guardia su ciò che poteva conseguire da tali scelte.

Felipe però non vuole sentire ragioni e le delusioni si susseguono una dopo l’altra. Infatti anche sul piano lavorativo non va affatto bene e ciò che sembrava un’opportunità di lavoro è risultata l’ennesima delusione. Si sta verificando però l’ennesima mossa sbagliata, questa volta ai limiti di rispettabilità e buon gusto. Infatti l’uomo non curante di niente e di nessuno si presenta a Calle Acacias con due prostitute scatenando scandalo e dissenso tra gli abitanti del quartiere. Felipe si macchia così dell’ennesima vergogna e nel turbine delle emozioni negative che lo circondano non riesce a prendere di nuovo in mano la sua vita. Nel frattempo però alcune novità sembrerebbero rivelarsi essenziali per ricostruire il mistero che ancora avvolge la morte della sua povera moglie. Infatti le circostanze della morte di Celia non sono ancora state chiarite, ma nella fine della puntata si intuisce che i nodi stanno venendo al pettine. Ci si trova così davanti ad un inconsolabile Felipe che sta mandando a rotoli la sua intera vita. Alcol, prostitute e sperpero di denaro hanno infatti scritto un’altra pagina della vita piena di eccessi e cattive abitudini dell’avvocato e ora anche i risvolti sulla morte di Celia potrebbero infangare ulteriormente la sua rispettabilità.



