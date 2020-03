Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 marzo: Inigo e Tito in crisi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 MARZO

Nelle nuove puntate di Una Vita, dopo l’ultimo combattimento di Tito è chiaro che l’uomo non potrà più sostenere altri incontri, egli infatti dopo essere stato visitato viene a conoscenza del fatto che è afflitto da una grave malattia che gli limita i movimenti ed impedisce di rimettersi sulle proprie gambe e salire su un ring. Inigo, oltre alla tremenda preoccupazione per le condizioni di salute di Tito è pensieroso e spaventato anche per le sue finanze; egli infatti contava molto sulle prestazioni del suo amico per colmare il grande debito accumulato nei confronti di un pericoloso usuraio. In questo clima di sfiducia gli viene in soccorso Leonor che offre il proprio aiuto per calmare il fidanzato.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata del 17 marzo Mendez si occupa di interrogare Ramon e Servante per capire cosa fosse successo durante la colluttazione; il celebre avvocato dopo l’imprevisto incidente verte in condizioni molto difficili e le speranze che possa uscirne presto sono effimere. Celia in balia della rabbia non ha ben chiaro come comportarsi né con Ramon né con Felipe. Il fortuito intervento di Felipe ha evitato il peggio, scongiurando l’avventata mossa di Ramon di togliersi la vita, purtroppo nell’azione concitata l’Alvarez-Hermoso è stato gravemente ferito ed ora si è in una situazione ancor più complicata da gestire. Questo incidente è sotto indagine da parte di Mendez, il quale deve indagare sugli effettivi accadimenti; le prime indagini partono dall’interrogare Servante e Ramon che spiegando nei minimi dettagli tengono a specificare che sia stato un incidente fortuito. Mendez dopo aver ascoltato i due protagonisti si convince che si sia trattato di casualità lo sparo verso l’uomo.

Dopo il salvataggio dell’incauto gesto di Ramon, purtroppo Felipe verte in condizioni sempre più critiche e Celia in preda al dolore accusa Ramon di essere l’artefice di tale vicenda. La donna ormai in preda ad un costante crisi di nervi non riesce a capacitarsi dell’accaduto ed inveisce più volte su Ramon. Osservare il povero marito stremato e ferito la rende ancora più instabile e psicologicamente debole, ed il continuo peggiorare delle condizioni fisiche di Felipe non fanno presagire nulla di buono all’orizzonte. Riuscirà Felipe ad uscire da questa brutta condizione fisica? Celia proverà a fare qualcosa o finirà ancor di più nello sprofondare verso la follia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA