Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 novembre: la morte di Teresa

Una Vita, anticipazioni puntata 18 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 18 novembre, Mauro racconta all’amico che sua moglie Teresa è morta uccisa da alcuni ladri e anche la bambina che avevano avuto insieme è deceduta qualche anno prima. Distrutto dal dolore, è tornato ad Acacias perché non sapeva dove altro andare per un po’ di conforto familiare. Felicia riesce a parlare con Copernico Ledesma e gli riferisce la sua proposta: lei accetterà di sposarlo se lui rinuncerà alla decisione di far sposare sua figlia con Emilio. Questo sacrificio consentirà al ragazzo di essere finalmente libero di sposare Cinta e vivere la sua vita, mentre lei si sacrificherà per il bene dei suoi figli. Ledesma accetta e così Camino, ancora ignara di tutto, va a cercare suo fratello per dirgli che sua madre vuole che rientri immediatamente a casa poiché tutta la situazione è risolta, senza voler dire altro. Intanto Jacinto cerca un modo per liberarsi degli allenamenti con Arantxa ma senza far capire che non regge più fisicamente.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Mauro San Emeterio, un vecchio conoscente degli abitanti di Acacias, ritorna nel quartiere e viene accolto da tutti con grande gioia, anche se lo trovano un po’ sotto tono. Quando gli chiedono di sua moglie Teresa, l’uomo, un ex poliziotto, si intristisce e il suo amico Felipe capisce che non è pronto a parlare, così lo invita ad andare a casa con lui. Camino chiede alla madre perché sta provando a rintracciare Ledesma. La donna le spiega che ha paura delle prossime mosse dell’uomo per cui vuole proporgli un accordo che non potrà rifiutare ma, quando la figlia le chiede di cosa si tratti, Felicia non vuole rivelare nulla e le chiede di essere lasciata da sola. A casa di Felipe, l’avvocato parla con l’amico e gli chiede che cosa stia succedendo nella sua vita, poi gli racconta che sua moglie Siria è morta oltre 10 anni prima e capisce che anche Mauro nasconde qualcosa. Tutti gli altri abitanti di Acacias si chiedono che cosa sia successo all’amico così amato da tutti che mancava dalla città da molti anni. Antonito chiede a Carmen di sostituire Lolita alla bottega e lei accetta ma ha paura della reazione della nuora.

Cinta chiede al padre se è riuscito a parlare con il suo amico Osvaldo e l’uomo le conferma che ha già trovato per lui un lavoro come cameriere a Buenos Aires. Jose capisce che la figlia tiene molto a quel ragazzo e promette che farà di tutto per aiutarla. Jacinto non riesce a stare dietro agli allenamenti di Arantxa ma non vuole ammetterlo con sua moglie o con gli amici per non fare brutta figura. La domestica di casa Dominguez, però, non cede e lo invita a fare esercizio nel parco. Marcelina va alla bottega di Lolita e trova Carmen la quale si sfoga con l’amica per la prepotenza della nuora. La moglie di Ramon spiega che Lolita è molto gelosa delle sue cose e non riesce a fidarsi di lei per nulla, neanche per le pulizie, figuriamoci se le affiderebbe volontariamente la gestione della bottega anche solo per un giorno. Marcelina, però, cerca di farle capire che tutti sono gelosi della propria attività ma quando ci si trova in una situazione di bisogno ci si rivolge alle persone alle quali si vuole bene. Carmen, però, continua a temere la sua reazione. Mauro è ancora a casa di Felipe e racconta all’amico come la sua presenza in quella casa gli rievochi molti ricordi. L’avvocato ribatte che anche sua moglie Teresa potrebbe dire la stessa cosa se fosse con lui lì in quel momento. A quel punto Mauro dice all’amico che è pronto a raccontargli tutto.



