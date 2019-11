Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 novembre: Samuel passa al piano B contro Telmo…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 NOVEMBRE

Le novità ed i colpi di scena non mancheranno certo nella puntata di oggi, lunedì 18 novembre 2019, di Una Vita. Padre Telmo avrà la conferma dei suoi sospetti sul piano messo su da Samuel. Dopo aver chiesto ad Ursula di convocare Alicia in parrocchia infatti, allo scopo di comprendere il motivo delle bugia che la donna ha riservato alla Alvarado, il parroco verrà a sapere che dietro a tutto vi è Samuel che è arrivato a pagare la Villanueva per ingannare Lucia. Davanti al diniego di Alicia a ritrattare quanto raccontato alla povera ignara Lucia, il parroco capisce che gli servono prove per dimostrare quanto accaduto. Non sa però che intanto il suo superiore e l’Alday si sono alleati ed hanno elaborato un nuovo piano. Oltre alle sue preoccupazioni Padre Telmo dovrà fare i conti anche con quelle dei suoi parrocchiani. In particolare Trini che, temendo di mettere alla luce un figlio con i capelli rossi, chiede al parroco di officiare una messa speciale per scongiurare il pericolo. Carmen cercherà di darsi da fare per trovare un lavoro al figlio. La donna chiede a Servante di assumerlo come aiuto portinaio ma il ragazzo rifiuta l’incarico disgustato. Questo e molto altro ancora nella nuova puntata di Una Vita in onda domani sempre su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo la pausa di sabato 16 novembre 2019, per lasciare il posto nella programmazione di Canale 5 ad Amici, Una Vita è tornata ieri con le sue avvincenti storie che ogni giorno tengono incollati migliaia di spettatori. Ed oggi la soap spagnola è tornata sugli schermi con due appuntamenti: uno alle 14,30 ed uno alle 15,30. Ritroveremo Lucia ancora triste e indecisa sul da farsi dopo quanto accaduto con Padre Telmo. Samuel sembra sempre più determinato a sbarazzarsi del parroco ed arrivare così ai soldi della ragazza. Flora intanto non riesce a credere che l’uomo che ama, e che credeva sul punto di chiederle di diventare finalmente sua moglie, abbia scelto di trasferirsi in Africa per portare a termine la missione scientifica iniziata dal padre. Incapace di comprendere la decisione di Pena, Flora si confida con Lolita. Anche Inigo prova a schierarsi dalla parte della sorella e a chiedere a Pena di non partire. Venancio non nasconde la sua attrazione per la bella Susana. Raul si impossessa di una preziosa statuetta a casa di Samuel. Il giovane sembra intenzionato a rivenderla. A fargli cambiare idea sarà Carmen, che lo invita a riflettere e a non diventare un delinquente come il padre Javier. La donna vorrebbe potersi lasciare il passato alle spalle e ritrovare la serenità con il figlio al suo fianco. Padre Telmo, dopo aver scoperto che Alicia ha in realtà manipolato Lucia per aiutare Samuel ad impossessarsi del patrimonio dei Marchesi di Valmez, cerca un modo efficace per fare uscire allo scoperto il suo avversario. L’impresa si dimostra ardua, in quanto Samuel è davvero un avversario difficile da battere. Soprattutto adesso che il giovane sembra essersi accordato con il priore Espineira per portare a termine il suo piano.

