Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Camino sulle tracce di Ildefonso

Una Vita, anticipazioni puntata 18 ottobre

Nella puntata di oggi, lunedì 18 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Camino è convinta che Ildefonso voglia farla finita e la sua sparizione da molte ore non fa che confermarle questi sospetti. Incurante di quello che le ha detto la madre, secondo la quale dovrebbe prendere in considerazione l’idea di chiedere l’annullamento delle nozze, la Pasamar inizia a capire quello che il marchesino voleva dirle quando si sono parlati per l’ultima volta: il suo era un addio e l’invito a utilizzare i soldi di quella che potenzialmente poteva essere la sua eredità per riuscire a ricongiungersi con Maite a Parigi e non rinunciare al suo grande amore. La notizia del ferimento di Felipe purtroppo si sparge, anche se Laura avrebbe volentieri fatto a meno di farlo sapere a tutti, soprattutto perché teme che l’informazione possa arrivare anche alle orecchie di Velasco che potrebbe decidere di vendicarsi prendendosela nuovamente con Lorenza. Ramon comunica alla sua famiglia che intende abbandonare la vita politica poiché pensa che nulla sia più importante della serenità della sua famiglia.

Una vita/ Anticipazioni puntata 15 ottobre: Ramon lascia la politica?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” dopo essere stata stroncata sia dalle amiche che dai critici, Bellita è molto depressa perché pensa che la sua carriera potrà subire un contraccolpo. José prova a consolarla ma anche lui non riesce a spiegarsi per quale motivo non sia piaciuto un brano dal taglio così classico ma moderno allo stesso tempo. Incurante di quello che sta succedendo e felice di aver avuto il suo nome in copertina, Jacinto racconta a tutti gli amici dell’emozione di andare in sala di incisione insieme a Bellita Del Campo. Tanto entusiasmo e felicità, però, non fa che irritare Servante il quale non solo trama alle spalle dell’amico ma sta escogitando anche un modo alternativo per poter diventare più famoso di lui.

Una vita/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Felipe in coma!

Susana e Rosina si confermano le due donne più pettegole di tutta Acacias. Ovviamente il loro argomento preferito di conversazione del momento è la rivelazione che Anabel Bacigalupe ha fatto su Ildefonso: Rosina crede che si tratti esclusivamente di una maldicenza della ragazza mentre Susana, che conosce in parte la storia di Camino e Maite, è certa che ci sia molta verità in questa accusa. Le due, però, sparlano anche di Genoveva, divisa fra la sua ossessione nei confronti di Felipe e la simpatia che sembra nutrire nei confronti di Velasco. Negli ultimi giorni, però, c’è un altro argomento che sembra catturare la loro attenzione ed è il rapporto che unisce Felicia a Marcos. Le due ignorano che proprio in quel momento l’uomo, dopo aver ospitato per qualche giorno la Pasamar a casa sua nel tentativo di farla riprendere dal malore dopo un litigio con la figlia, sia in ginocchio davanti alla donna chiedendo la sua mano. Felicia, però, non gli dà una risposta dicendo che in quel momento non ha la testa per capire cosa voglia fare e gli chiede di avere pazienza. Marco ovviamente accetta visto che sono esattamente 30 anni che aspetta di sposarla. re.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: Laura avvelena Felipe!

© RIPRODUZIONE RISERVATA