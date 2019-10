Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Lucia e Leonor vittime o…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 OTTOBRE

Sicuramente i due sconcertanti fatti che hanno interessato i protagonisti in queste ultime puntate di Una Vita, con Leonor che ha scoperto di essere sorella di Casilda e Lucia che rischia di cadere nella trappola che Samuel ha predisposto non promettono niente di buono. Sicuramente assisteremo a nuovi scontri tra Leonor e la madre e ad un nuovo tentativo che la giovane scrittrice farà con la sorella per conoscere l’identità di suo padre. Sarà davvero Maximiliano? E ancora… Toccherà a Don Telmo aprire gli occhi alla giovane Lucia per farle capire che il suo amico è in realtà interessato solo a poter gestire il suo patrimonio come meglio crede? Riuscirà Lucia a tenere nascosta la sua vera origine a Celia e Felipe o finirà per raccontargli la verità? La richiesta di una promessa che la costringa a mantenere il segreto sembra essere una manovra escogitata da Samuel per poter meglio manovrare la sua giovane amica. Per saperlo non ci resta che aspettare una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda tutti i giorni su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata odierna di Una Vita ha visto la bella e giovane Leonor reagire davanti al rifiuto del suo fidanzato Inigo che non vuole assolutamente la pubblicazione dello scritto che racconta la storia del primo matrimonio gay. Inigo è troppo poco aperto mentalmente per accettare che la sua fidanzata affronti certi argomenti e lei, dal canto suo, comincia ad avere seri dubbi sulla possibilità di portare avanti la sua relazione con l’uomo. Dopo il no di Inigo arriva un altro rifiuto. Stavolta ad opporsi alla pubblicazione è Cervante, il portiere del palazzo nonché l’uomo che ha raccontato la storia alla giovane scrittrice. A convincerlo a tornare sui suoi passi sarà proprio Inigo, che con un suo intervento riuscirà a sistemare le cose. Basterà questo a ricucire il rapporto con Leonor? Lucia è ancora in lotta con gli atroci dubbi che si porta dentro sulla morte improvvisa di Joaquin. Sempre più convinta che il suo tutore non possa essere rimasto vittima di un tentativo di furto andato male. Samuel, dopo aver consigliato alla ragazza di non rivelare a nessuno le sue vere origini facendole promettere che neppure Felipe e Celia sapranno mai che lei è in realtà la figlia dei Marchesi di Valmez fa di tutto per manipolare la povera Lucia. Dopo averla convinta a dire a Don Telmo che intendeva recarsi da sola a Salamanca, adesso sembra pronto ad occuparsi di tutto quello che comporta la morte di Joaquin. Dietro il comportamento sospetto del giovane c’è però il tentativo di mettere le mani sul patrimonio della bella Alvarado, mentre lei sembra rimanere ignara di questo complotto.

