Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 agosto 2020: Emilio non ci sta più

Una Vita, anticipazioni puntata 19 agosto 2020

Torna protagonista Una Vita su Canale 5, oggi 19 agosto 2020. Ecco cosa accadrà nella nuova puntata. Emilio non tollera più la vista della sua Cinta al fianco di Rafael. Anche se i due stanno ottenendo un buon successo in campo artistico, il ragazzo teme che fra loro possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Intanto, Liberto diventa sempre più intimo di Genoveva, anche a causa della rabbia continua di Rosina. I due tuttavia non riusciranno a dare sfogo alla passione crescente, a causa dell’arrivo inaspettato e non voluto di Susana. Per nascondere il suo piano, Genoveva invece continua a fingere di essere dalla parte dei cittadini e si elegge capo della protesta. Intanto, Antonito scopre che Ramon è stato ricoverato, ma l’uomo ritorna a casa all’improvviso con Carmen. Poi informa il figlio di aver scoperto qualcosa di terribile.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Don Felipe accoglie la nuova domestica, mentre il resto dei cittadini sta ancora manifestando contro la Banca Centrale. Bellita è in prima linea e non intende lasciare il posto. Anche Fabiana e Servante si uniscono al gruppo, mentre Rosina continua a grattarsi a causa di una forte irritazione al volto. Intanto, Rafael riceve una proposta dalla donna che ama: vuole che diventino una coppia artistica. Prima però dovrà dimostrare di possedere quel talento di cui le ha parlato e trovare dei caffè per le esibizioni con Cinta. Il figlio di Carmen però li sorprende e inizia a provare una forte gelosia. In soffitta, Agustina riesce finalmente ad alzarsi da letto, anche grazie alle cure di Ursula. L’atmosfera si spezza quando Ursula scopre che Felipe ha trovato una nuova domestica, senza dirle nulla. Nel frattempo, Genoveva si avvicina a Liberto dopo averlo visto scuro in volto: l’uomo è ormai stanco delle continue liti con la moglie, che in alcuni momenti sembra persino ignorarlo. Per via della gentilezza della ragazza, Liberto inizia a guardarla con occhi diversi. Al negozio, Lolita è in crisi al solo pensiero di dover perdere la sua amata attività. Senza considerare l’assenza e il silenzio di Ramon: Carmen ha deciso di partire per andarlo a cercare. Dopo diverse ore di ricerche, Carmen scopre da uno sconosciuto che Ramon ha avuto un incidente alcuni giorni prima. Una vettura è caduta nella scarpata e ora Ramon si trova in ospedale. Al suo arrivo in clinica, l’uomo è ancora privo di conoscenza e ha diverse ferite al braccio e alla testa.

Carmen teme per la sua vita e inizia a piangere al solo pensiero di perderlo. Le sue lacrime però fanno effetto: Ramon apre gli occhi poco dopo. Ad Acacias, Emilio rimane interdetto nell’apprendere che Cinta e Rafael stanno facendo delle prove insieme. Lolita invece accompagna il marito durante un incontro con don Alfredo. Antonito infatti sa bene che hanno un grosso debito nei suoi confronti e gli ricorda che la loro possibilità di pagare dipenderà dall’investimento fatto. Alfredo a quel punto rivela alla coppia che le prospettive sulla ripresa del Banco Rurale non sono positive e che presto l’istituto dichiarerà il fallimento. Per Lolita è una grande batosta: hanno già perso tutto, ma è pronta a vendere la bottega e il brevetto per le macchine per l’espresso per poter ripagare i loro debiti. L’uomo di contro si offre di acquistare entrambi i beni, in modo che il debito venga saldato subito e propone di rivedergliele al momento opportuno. La coppia, ingenua, è entusiasta della soluzione. Intanto, Ramon rivela a Carmen di aver subito due interventi perchè potessero salvagli la vita. Non ricorda molto di quanto accaduto: la sua memoria è ferma al giorno dell’incidente e il resto è confuso. La donna invece esita a parlargli di quanto sta accadendo nel quartiere, anche se gli rivela che stanno tutti combattendo contro una catastrofe molto grande. Quella sera, Cinta e Rafael ricevono numerosi applausi durante il loro spettacolo. Fra gli spettatori c’è anche un infelice Emilio. Rosita invece continua ad accusare il marito di ogni cosa, a partire dall’obbligo di rimanere in casa. Anche se si è ripresa, non le è consentito di andare alla protesta. Rosina accusa alla fine Liberto di essere responsabile del fallimento di tutti i residenti e di essere un mantenuto. Uscito di casa sgomento, Liberto incontra Genoveva e ne rimane colpito ancora una volta.



