Una vita/ Anticipazioni puntata 19 aprile brutte notizie per Bellita…

Prima di una nuova puntata della soap “Una vita” ricapitoliamo cosa è accaduto durante la puntata di lunedì 18 aprile 2022. Fra Anabel e Soledad scoppia un violento litigio perché la domestica è risentita per lo schieramento della ragazza dalla parte di Aurelio e non da quello della sua famiglia. Proprio per questo motivo la rimprovera, ma Anabel le dice di stare al suo posto perché è solo una serva. Interviene nella discussione anche Marcos, appena rientrato, e la ragazza gli rinfaccia di preferire le sguattere a sua figlia, poi va via. Marcos promette a Soledad che da ora in poi le cose andranno molto diversamente. Aurelio intanto va a trovare di nascosto Genoveva e le parla di quello che ha notato che lo ha molto preoccupato: Felipe è andato a trovare sua sorella convalescente e le ha portato un bellissimo mazzo di fiori ma ciò che è più preoccupante è che la sorella sembra nutrire un sincero interesse nei confronti dell’avvocato. La Salmeron non sembra essere toccata da questa informazione e dice al Quesada che si occuperà lei della situazione. Felipe, ignaro di tutto, festeggia al Nuevo Siglo la vittoria di Miguel che è riuscito a spuntarla nella causa fra Camino e la famiglia di Ildefonso e si compiace che i consigli che ha dato al giovane avvocato sono serviti allo scopo.

Miguel è molto felice perché ha vinto la sua prima causa e l’ha fatto contro degli avvocati molto importanti come quelli dei Los Pontones. I nonni sono fieri di lui e Sabina gli dà il regalo che gli aveva fatto preparare: una toga personalizzata. Fra il giovane avvocato e Daniela le cose sembrano andare molto bene e la ragazza è felice di questa sua vittoria ma si adombra quando Roberto fa una battuta sul fatto che un giorno lo difenderà in tribunale. Marcos viene a sapere della causa e convoca Miguel a casa sua per fargli i complimenti e per fargli una proposta molto importante: tornare a lavorare per lui ma senza dire nulla a Genoveva e Aurelio. Se accetterà la proposta e lo aiuterà, in cambio il Bacigalupe gli darà tutto il suo appoggio per riuscire a riconquistare Anabel. Alodia si fa insegnare da Casilda a ricamare le iniziale sui fazzoletti e solo Fabiana si rende conto che sta realizzando una I per regalare il fazzoletto a Ignacio. Intanto Bellita continua a provare incessantemente le canzoni del disco ma è convinta che ci sia qualcosa che ancora non funziona, così José le propone di ritrovare i musicisti che un tempo la accompagnavano sul palco. Anche Liberto vuole provare, di nascosto da Rosina, i brani che canterà alla moglie per farle una sorpresa ma fatica a convincere Jacinto e Servante ad accompagnarlo perché i due uomini vorrebbero correre solo al ristorante, dove Miguel ha invitato tutti a mangiare la torta per festeggiare la sua prima vittoria in tribunale.

“Una vita”, anticipazioni puntata 19 aprile

Nella puntata di martedì 19 aprile invece ci saranno delle brutte notizie per Bellita visto che suo marito scopre che i vecchi musicisti che un tempo la accompagnavano in scena in realtà sono tutti morti. Intanto Mendez comunica al Dominguez l’esito delle ricerche su Ignacio ma sembra che il ragazzo stia davvero rigando dritto. Miguel si confronta con suo nonno per decidere sulla proposta fatta da Marcos e Roberto gli sconsiglia vivamente di accettarla in quanto pensa sia meglio restare lontano da quella famiglia ma il ragazzo decide invece di dare un esito positivo al Bacigalupe in modo da poterlo controllare più da vicino ma soprattutto proteggere Anabel dalle grinfie di un uomo subdolo come Aurelio. Roberto, allora, si confida con Sabina e le dice di essere sicuro che il mandante dell’aggressione di Natalia è proprio Mercos. Casilda scopre che Ignacio e Alodia si vedono di nascosto e trova conferma nei sospetti di Fabiana: il fazzoletto che la ragazza ha ricamato era proprio per lui.

