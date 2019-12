Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 dicembre: Felipe e Telmo furiosi con…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 DICEMBRE

Stando alle anticipazioni la puntata di oggi, giovedì 19 dicembre, di Una Vita, i protagonisti saranno ancora al centro di numerosi colpi di scena. L’Alday, approfittando dell’inconveniente capitato alla carrozza che avrebbe dovuto ricondurlo a casa dopo il viaggio a Toledo insieme a Lucia, riesce a tessere ancora più fittamente la rete intorno alla donna. I due saranno infatti costretti a trascorrere la notte insieme a casa di Nicasio, mentre ad Acacias Padre Telmo non sarà affatto tranquillo nel sapere la Alvarado nelle grinfie dell’ex gioielliere. Celia, aiutata da Lolia, riuscirà a nascondere la notizia di Lucia e Samuel bloccati nella notte insieme al marito. L’Alday intanto cercherà ogni escamotage per aumentare il suo ascendente sulla ricca ereditiera arrivando a fingersi un vero gentiluomo e rifiutando addirittura un bacio da Lucia. Sicuramente è disposto a tutto pur di salvare la sua situazione economica disastrosa, ma riuscirà davvero a tenere Lucia lontana da Padre Telmo? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento con Una Vita, che va in onda ogni giorno su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

L’appuntamento giornaliero con la soap spagnola Una Vita ci ha permesso oggi di assistere al piano del diabolico Samuel per allontanare Lucia da Padre Telmo. Il giovane Alday infatti ha convinto la ragazza a seguirlo da Nicasio, il collezionista a cui è stato dato incarico di verificare l’autenticità del retablo di San Michele. Il dipinto trovato da Samuel è infatti destinato ad arricchire la sua collezione dopo che la sua amata Lucia lo avrà restaurato. Entrambi ansiosi di sapere se è autentico i due giovani si mettono così in viaggio. In realtà la proposta dell’Alday aveva come scopo primario quello di distrarre la Alvarado dagli sfollati dell’Hoyo e portarla così lontana dalle braccia del sacerdote. Quella vicinanza che si faceva ogni giorno più intensa infatti, preoccupava il giovane che rischiava di veder sfumare il suo piano per mettere le mani sull’eredità dei Marchesi di Valdez, ma anche il suo aguzzino, che invece vedeva spegnersi la speranza di poter riavere indietro il denaro prestato all’ex gioielliere. Entrambi vedono in un matrimonio imminente la soluzione dei loro problemi e Samuel, con quel viaggio da Nicasio a Toledo, sta mettendo le basi perchè questo accada quanto prima. Anche Raul intanto rischia di finire di nuovo nei guai. Dopo quanto accaduto in occasione della rapina a casa dell’Alday, in cui lo ha coinvolto il padre infatti, il ragazzo sembra adesso avere di nuovo un comportamento sfuggente. Carmen, impensierita per il figlio, chiede a Cesareo di controllare cosa succede. Le notizie non saranno affatto rassicuranti, in quanto l’uomo vedrà il ragazzo entrare da un aguzzino.

