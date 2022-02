Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: Alodia è gelosa di Arantxa

Facciamo il punto sulla serie tv Una Vita, con il riassunto dell’ultima puntata e le anticipazioni di quella che ci aspetta. Partiamo dal ricordare quanto accaduto nelle scorse ore, durante l’episodio andato in onda ieri. Natalia è furiosa, le signore del quartiere sono inferocite contro di lei, e l’accusano di aver fatto aggravare lo stato di salute di Lolita, nella sua mente c’è il desiderio di vendicarsi dell’affronto subito. Genoveva la tranquillizza facendole notare che in questo momento è più ragionevole mantenere la calma, le vicine sono troppo sconvolte dalla situazione della Palacios, per adesso è meglio fare finta di nulla, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Natalia ringrazia la Salmeron per il sostegno che le sta dando, in fondo sono fatte con lo stesso stampo, la cosa più appropriata da fare in questo momento è sostenersi a vicenda. Carmen racconta a Lolita quanto è accaduto nella latteria, la Palacios non perdona quello che Natalia le ha fatto, ma non trova giusto che venga accusata del suo malessere. Mentre passeggia con la suocera, la donna incontra Jacinto che nel vederla si mostra molto imbarazzato, è dispiaciuto di quanto le sta accadendo e non riesce nemmeno a guardarla negli occhi senza piangere. Lolita si rammarica di recare tanto dolore ai suoi amici, ma Carmen la rincuora dicendole che è la dimostrazione di quanto le vogliono bene. Casilda va a trovare Alodia per farsi dare delle patate poi si lamenta con la domestica per il comportamento capriccioso della sua signora. Anche Alodia è furiosa con i suoi padroni, nonostante siano i più gentili del palazzo, quello che non tollera sono gli encomi che riservano ogni volta ad Arantxa, la domestica sta pensando che forse i Domínguez, la vorrebbero come la sua omologa, così quando Bellita le ordina di pulire i vetri della sua camera, la ragazza le risponde che deve prima finire di stirare e poi preparare la cena. La Del Campo pur non comprendendo il comportamento della sua domestica incassa la risposta.

Durante la puntata di ieri di Una Vita Antonito rivela a Lolita di essere disperato, ha bisogno del suo perdono, non può accettare l’idea di perderla e farà di tutto per trovare la cura che possa rimetterla in salute. L’uomo le confida che ha bisogno di vivere al suo fianco, si pente di quanto è accaduto, se potesse tornare indietro cancellerebbe quel giorno e giura all’amata di non provare nessun sentimento per Natalia e in questo momento gli si sta spezzando il cuore nel vederla soffrire per colpa sua. Lolita è consapevole che le resta poco da vivere e perdona Antonito perché anche lei non riesce a stare lontano da lui, anche se non le resta molto, vorrebbe avere più tempo per stargli accanto. Aurelio ringrazia Genoveva per aver difeso la sorella, ha tutta la sua gratitudine e può contare sulla sua amicizia, la Salmeron suggerisce al Queseda di non distinguersi come una fonte di conflitto, deve considerare Acacias come un quartiere tradizionale, ora la gente è preoccupata della salute di Lolita, occorre lasciar passare del tempo, quanto basta per non associare più Natalia a questo fatto. Genoveva consiglia ad Aurelio di avere pazienza, quando Lolita morirà, Antonito sarà a pezzi e a quel punto non sarà difficile vendicarsi di lui, bisogna solo aspettare, nel frattempo è meglio andare d’accordo con i vicini. Natalia va a trovare Anabel, la ragazza le racconta di aver ricevuto la visita di Aurelio che l’ha soccorsa quando ha perso i sensi. La Queseda si meraviglia come mai il fratello non le abbia detto nulla, poi Anabel continua con il suo racconto e la donna si ricorda di quando il fratello le ha parlato di un’erba che è capace di annullare la volontà delle donne indecise. Anabel non è stata colpita da una sincope ma il suo malessere è la conseguenza della tisana che ha ingerito.

UNA VITA LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DI OGGI, 19 FEBBRAIO 2022

Le anticipazione di Una Vita del 19 febbraio 2022 ci rivelano che Alodia è gelosa di Arantxa e decide di usare nei confronti dei suoi padroni un comportamento brusco per ottenere maggiore considerazione. Marcos messo al corrente di quanto accaduto ad Anabel durante la sua assenza, rimprovera la figlia e la mette di nuovo in guardia suggerendole di tenersi lontana dai Quesada. Natalia affronta duramente il fratello e lo accusa di aver fatto bere alla ragazza un composto che poi l’ha fatta sentire male, ma Aurelio nega. Lolita viene colpita da una grave crisi respiratoria, Antonito disperato chiede alla moglie di perdonarlo, intanto il medico dopo aver visitato la donna mette al corrente il Palacios che non si può sperare in un suo miglioramento.

