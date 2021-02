Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: la verità per Susana

Una Vita, anticipazioni puntata 19 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 19 febbraio, Susana viene finalmente a conoscenza di tutta la verità: Armando non ha intenzione di prenderla in giro né di chiudere la loro relazione ma ha avuto un incarico direttamente dal re e per questo sta per trasferirsi nuovamente all’estero. L’uomo, che si è perdutamente innamorato dell’ex sarta, vorrebbe chiederle di partire con lui ma la donna prende molto male la notizia e decide di allontanarsi per sempre da lui. Genoveva non sa più su cosa fare leva per riuscire a convincere Santiago ad andare via da Acacias e per questo decide di concedersi a lui, nel tentativo di farlo partire per sempre, così da avere campo libero con Felipe. Emilio e Josè temono le ripercussione di Carchano ma, prima che lui possa fare qualcosa, entra anche la polizia.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Una Vita. Rosina rimprovera Liberto perché sta facendo tardi per la messa in suffragio di Martin ma il Seler le spiega di essere stato a casa di Armando: non ha trovato il diplomatico ma il custode dello stabile gli ha detto che l’uomo è in procinto di lasciare l’appartamento. I due non sanno come comportarsi con Susana. Casilda è in chiesa che aspetta con ansia l’arrivo di tutti i vicini per la messa del defunto marito. Fra gli ospiti ci sono Marcia e Santiago ma anche Felipe che arriva accompagnato da Genoveva e ha un moto di tristezza quando vede che la sua amata è con il legittimo marito. Subito dopo la messa, Marcia e Santiago restano a fare compagnia a Casilda per non lasciarla a piangere da sola. Per riuscire a farla sorridere, l’uomo invita la moglie e la sua amica ai Giardini del Principe per mangiare insieme un dolce. Anche Felipe invita Genoveva a mangiare fuori, in un locale del centro: l’uomo ha reagito molto male alla vista di Marcia con il marito ma ha deciso di reagire a questa che ormai sembra una situazione irreversibile che non può essere cambiata. La Salmeron accetta con molto piacere, nella speranza che lui possa iniziare a guardarla in modo diverso da una semplice amica.

Emilio vuole parlare con Josè perché è venuto a sapere del libretto rosso nel quale il produttore appuntava tutti i dettagli del suo piano. I due si accordano per riuscire ad impossessarsi di quel documento. Il progetto prevede che Cinta e Camino trovino un modo per intrattenere Don Alfonso lontano dal set di produzione, mentre Emilio e Josè si introducono negli uffici per trovare i documenti necessari. Le due ragazze invitano quindi Carchano al Nuovo Secolo e gli raccontano che vogliono stringere un accordo economico per convincerlo a ritirare la pellicola. Purtroppo, però, l’uomo non casca in questo inganno, capisce che sta succedendo qualcosa di losco e così fugge immediatamente via per raggiungere gli uffici di produzione. Intanto Emilio e Josè trovano non solo il libretto rosso ma anche la pellicola incriminata. Susana sta parlando con Cesareo della messa per Martin, quando il guardiano le chiede di Don Armando che non vede da diversi giorni nel quartiere. Proprio in quel momento giunge il diplomatico che dice di dover parlare urgentemente con Susana. Quando restano soli la donna gli confessa di aver capito che vuole troncare con lei ma il diplomatico casca dalle nuvole, affermando che non è assolutamente questo quello che vuole dirle. Marcia e Santiago, da soli in camera, parlano del loro rapporto. La donna gli confessa che alcune volte non le sembra di avere davanti suo marito e per questo inizia a fargli molte domande per sondare i suoi ricordi della loro vita insieme.



