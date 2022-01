Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: Josè fa piangere Alodia e…

Una Vita, anticipazioni puntata 19 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 19 gennaio, per convincere i vicini che non c’è una storia fra loro due, José tratta male pubblicamente Alodia facendola piangere, poi le spiega i motivi del suo gesto. Susana sembra credere a questa messinscena ma Rosina non ci casca. Lolita mostra a Carmen e a Ramon le foto di Antonito e Natalia ma i due la rassicurano dicendo che probabilmente si tratterà di una finta montata da qualche avversario politico per screditare suo marito. La donna, però, non sembra convincersene del tutto. Fabiana ha organizzato una colletta fra signori e domestici così da aiutare gli Olvedo a tenere aperto il ristorante anche nel pomeriggio e a cena. I due sono colpiti dalla gentilezza e dall’accoglienza del vicinato ma al tempo stesso temono che in questo modo i loro piani di avere più tempo per terminare gli scavi possano andare in fumo, rallentando la missione.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: il piano di Alodia e José

Una Vita, dove eravamo rimasti

Leggiamo dove eravamo rimasti in Una Vita. Felipe legge l’articolo che è stato pubblicato dal quotidiano locale su Genoveva ed è chiaro che si tratta di un testo costruito ad arte dalla donna, per apparire una cittadina modello e provare a screditare l’accusa. Gli altri vicini di Acacias si dividono fra chi parteggia per Felipe, ritenendo la donna davvero prima di scrupoli, e chi invece le dà ancora il beneficio del dubbio pensando che con quell’articolo ha solo risposto alle accuse del marito. Il commissario Mendez va a fare visita all’avvocato e gli racconta che la Salmeron ha chiesto la grazia alla casa reale e che molto probabilmente il re gliela concederà, visto quanto in passato la nobildonna ha fatto per il rimpatrio dei soldati feriti in Africa. Susana ha raccontato a Rosina di essere certa che fra José Dominguez e la sua domestica Alodia ci sia una relazione e la Seler ha deciso di non perdere tempo e di correre subito a verificare di persona. Quindi si presenta a casa loro e prova a fare tante domande trabocchetto alla cameriera che sembra molto in difficoltà ma per fortuna arriva in suo soccorso proprio il padrone di casa. Lolita, dopo aver scherzato con Carmen sui motivi che hanno spinto il marito a regalarle dei fiori, riceve una busta anonima all’interno della quale ci sono molte foto che ritraggono Antonito in atteggiamenti troppo confidenziali con Natalia.

Una vita/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Aurelio minaccia Anabel

Nella puntata di Una Vita Aureliano ferma Anabel per la strada perché vuole saperne di più sulla sua relazione con Miguel. Visto che la ragazza lo invita a non impicciarsi dei suoi affari, il messicano si fa molto più aggressivo e le ricorda che un tempo, quando lui era in accademia, lei non ha esitato a farsi sedurre da un altro uomo e per questo motivo il Queseda non smetterà mai di cercare vendetta. Miguel prova a parlare di nuovo con i suoi nonni, preoccupato perché ha letto sulle vetrine del ristorante un cartello che annuncia che da quel giorno in poi saranno aperti solo a pranzo. Roberto e Sabina, però, cercano in tutti i modi di far concentrare la sua attenzione su altro perché vogliono avere il tempo di terminare gli scavi per riuscire ad arrivare al deposito della banca poco lontana. Per questo gli raccontano che hanno bisogno di tempo per poter terminare i lavori di ristrutturazione del locale, così da attirare più clienti. Soledad racconta a Marcos di avere avuto una discussione con Susana e Rosina per difenderlo e gli chiede scusa per non essere rimasta al suo posto. Invece di arrabbiarsi, però, il Bacigalupe la ringrazia per la premura con la quale si occupa di lui e di Anabel, poi la invita a prendere un aperitivo insieme a lui, visto che non è solo una domestica ma fa parte della loro famiglia.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 13 gennaio: Genoveva vuole incontrare Felipe

© RIPRODUZIONE RISERVATA