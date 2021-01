Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: matrimonio tra Marcia e Felipe alle porte

Una Vita, anticipazioni puntata 19 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 19 gennaio, il matrimonio fra Marcia e Felipe è alle porte e fervono i preparativi. Felipe chiede a Casilda di essere la testimone di Marcia mentre al suo fianco vuole Ramon nel suo giorno più bello. Genoveva sembra felice per la felicità del suo ex amante ma sta tramando all’ombra per impedire che le nozze vengano celebrate veramente. Susana ha capito di provare dell’interesse nei confronti di Armando ma è molto gelosa perché nota che l’uomo mostra invece dell’interesse nei confronti di Felicia. Per questo cerca di essere sempre presente quando i due si incontrano. Bellita si sente in colpa per aver fatto saltare l’opportunità di Camino e Cinta di poter prendere parte al film e così cerca di convincere Carchano a dare una nuova possibilità alle ragazze.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Una Vita. Dopo il ritorno di Marcia a casa, Felipe si ritrova, però, a fare i conti con l’addio di Mauro che deve rientrare per il lavoro a Bilbao. L’avvocato, però, ha in mente di organizzargli una festa di addio. Susana arriva al Nuovo Secolo e interrompe il pranzo che Felicia sta offrendo ad Armando per scusarsi di non aver preso parte alla mostra di pittura. Nonostante sia stata un’idea proprio dell’ex sarta, tuttavia si dimostra molto gelosa e con una scusa decide di restare e pranzare con loro. Più tardi la donna incontra Felicia per strada e le chiede se ha dell’interesse nei confronti di Armando: quando la Pasamar le risponde che non ha né il tempo né la voglia di avere una relazione, Susana si tranquillizza. A Liberto e Rosina non sfugge che la zia inizia a dimostrare un vero interesse nei confronti del diplomatico. Servante si propone di scrivere il discorso che Agustina dovrà fare durante le nozze di Felipe e Marcia. La domestica è grata all’amico che si sta occupando di questa incombenza, visto che è in affanno con i preparativi delle nozze, ma il discorso è davvero disastroso e quindi Agustina decide di non utilizzarlo. Bellita ha deciso che non vuole prendere parte alla pericola di Carchano e questa novità fa dispiacere molto Cinta e Camino che pensano di non avere speranze di debuttare nel cinema se la Domingue si ritira. In effetti quando Bellita e Josè si recano negli uffici della produzione per rifiutare l’offerta del film, Carchano afferma che in questo modo neanche le due ragazze lavoreranno, nonostante Bellita provi a convincere il produttore a prendere Cinta come protagonista.

Ursula e Genoveva allo scontro finale?

Il più felice di tutti per lo sfumare della possibilità di girare il film è Emilio, che inizia a mostrare segni di grande gelosia nei confronti di Cinta perché teme che la ragazza possa invaghirsi di qualcuno degli attori con i quali lavorerà. Mauro va da Genoveva per ringraziarla per tutto quello che ha fatto per Felipe e Marcia. Prima, però, affronta Ursula e le dice chiaramente che non si fida di lei e, anche se sta per trasferirsi a Bilbao, continuerà a cercare le prove per inchiodare la domestica e farla finire in carcere. Ursula è molto scossa ma ancora di più lo è perché pensa che Genoveva stia tramando qualcosa alle sue spalle e che non le voglia dire cosa ha in mente di fare per distruggere il matrimonio di Felipe e Marcia. Mauro ripassa a casa di Felipe così come l’amico gli ha chiesto e pensa di dover ritirare qualcosa che l’avvocato ha per lui ma in realtà c’è una festa a sorpresa organizzata per salutarlo. Ci sono Genoveva, Liberto, Ramon e naturalmente Felipe e Marcia: tutti lo ringraziano per quello che ha fatto per loro e gli ricordano che Acacias sarà sempre la sua casa, il posto dove tornare quando vorrà.



