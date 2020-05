Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 maggio 2020: Felipe si sente male?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 19 maggio 2020

Le anticipazioni di Una Vita in onda oggi, martedì 19 maggio 2020, ci rivelano nuovi risvolti ma anche sconcertanti novità. L’attenzione è tutta su Felipe che si riscopre vuoto e solo anche se dopo la morte di Celia sono passati diversi anni. L’Alvarez infatti si è impoverito nell’animo e si è lasciato andare ad alcol e perdizione e ha rovinato la sua vita sotto qualsiasi punto di vista. Ramon intanto, ritornato dopo la permanenza in prigione, cercherà di essere d’aiuto a Felipe che si sente ancora più isolato. Antoñito e Lolita, come tutta Calle Acacias si mostrano contenti di riavere il Palacios in paese, nonostante l’assassinio. Ramon preoccupato chiede ad Emilio di essere d’aiuto all’Alvarez – Hermoso. Il Palacios prega il Pasamar di rifiutarsi di vendere bottiglie ed alcolici all’avvocato per preservare la sua dignità. Ramon sa bene che il dolore del suo amico è difficile da sopportare e vorrebbe essergli vicino, ma in realtà ciò non è possibile per via della pensante accusa che grava ancora su di lui. Un’amicizia quindi che probabilmente non è destinata ad essere ricucita almeno finché non si saprà cosa è realmente accaduto in quella maledetta notte davanti alla culla di Milagros.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita? Cosa succederà nella vicenda che riguarda Telmo e la sua ricerca della verità? L’uomo sta cercando di ottenere con tutte le sue forze testimonianze e dichiarazioni per arrivare alla verità su Mateo. Egli è naturalmente anche deciso a sapere tutto sulla natura del matrimonio della sua ex amata con Eduardo. Ma gli animi non rimarranno calmi e si preannuncerà una bufera in arrivo. Infatti Telmo affronta Lucia scoprendo le carte sulla questione. Inoltre non fa segreto neanche dei suoi sospetti sul suo matrimonio. Proprio in questo contesto però arriva Eduardo e coglie in flagranza i due ex chiedendo con forza di interrompere per sempre incontri e conversazioni sull’argomento. L’ex sacerdote però non sembrerebbe deciso a mollare la spugna proprio ora che, dopo aver scoperto che Mateo ha quasi dieci anni ossia esattamente gli anni che sono trascorsi dal suo addio a Calle Acacias. Telmo ha dunque palesato tutti i suoi sospetti e non per ultimi quelli che riguardano il rapporto tra Lucia ed Eduardo. Fin dalle sue confessioni con l’amica Ursula Telmo si è infatti chiesto con grande sospetto cosa può aver spinto in realtà Lucia a stare con quell’uomo così diverso e lontano dal suo carattere.

La Dicenta si è prestata ad ascoltarlo ed aiutarlo a lungo, soprattutto perché la donna ormai dimora con la Alvarado in quanto è l’istitutrice del piccolo Mateo. Telmo non smette di sperare nel suo aiuto, ma purtroppo Ursula non conosce tutti i dettaglia della storia tra Lucia ed Eduardo e Telmo non può far altro che affrontare apertamente la situazione con i diretti interessati. Ed è per questo che si arriverà al tanto temuto faccia a faccia dove un intrepido Eduardo non avrà timore di confessare di averli spiati e per questo andrà su tutte le furie. L’intimità creatasi in questo contesto tra Telmo e Lucia è infatti imbarazzante ed è per questo che Eduardo si scaglierà contro l’uomo intimandogli di lasciare perdere sua moglie. Il Martinez però non verrà toccato minimamente dalle parole del marito di Lucia e pretenderà di avere tutta la verità sulla paternità del piccolo Mateo. Davanti alla sua ostinazione il Torralba tirerà fuori il peggio di sè come si evince dagli ultimi minuti dell’episodio.



