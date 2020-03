Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 marzo 2020: Celia sempre più folle!

Una Vita, anticipazioni puntata 19 marzo 2020

Una vita torna protagonista oggi, 19 marzo 2020, sulle frequenze di Canale 5. Dopo aver subito l’aborto Celia non è riuscita a superare il trauma di aver perso il bambino e Felipe comincia a rendersi conto che la donna non stia bene. Celia infatti in preda alla follia è sempre più pericolosa per le persone che la circondano ed in particolar modo per Milagros. La piccola infatti non rendendosi conto di avere una persona pericolosa vicino, è protetta da Felipe. L’attaccamento però tra Celia e Milagros è morboso e non è facile per Felipe proteggere la piccola senza causare altri problemi in casa. Qualcosa fa pensare ad un possibile lutto a Calle Acacias per colpa di questo attaccamento smisurato.

Una vita, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una vita. Durante un incontro di boxe Tito si sente male e questo ha messo in evidenza come le condizioni fisiche dell’uomo non gli permettano di proseguire la sua carriera da pugile. Tito infatti ha una grave malattia che non gli permetterà di salire ancora sul ring per combattere, per tutta la vita. Il pugile è disperato, dopo essere ritornato alla ribalta nello sport che ama, deve arrendersi di fronte alla malattia; a farne le spese non è solo Tito ma anche Iñigo. Il giovane purtroppo, oltre alla preoccupazione per l’amico, sente venir meno le sue certezze di guadagno provenienti da Tito, in preda allo sconforto si sente condannato a morte. Tale preoccupazione deriva dal fatto che Iñigo abbia chiesto una grande somma di denaro in prestito ad un usuraio poco cordiale, con il quale ha dato la sua parola di estinguere il debito attraverso le vincite per gli incontri di boxe di Tito. L’ex pasticcere, intuendo di non poter far più affidamento sul pugile, sente sprofondare il mondo sotto i suoi piedi.

Sempre più nel panico, Iñigo cerca di pensare a diverse soluzioni per uscire da questa spiacevole situazione; pagare il debito al terribile usuraio al momento è la sua preoccupazione principale. Questa preoccupazione è data anche dalla storia di Samuel con gli stessi usurai ed il giovane deve trovare una soluzione per non cadere nella stessa trappola. Il malessere di Iñigo è evidente anche ai suoi cari, i quali intuiscono ci possa essere qualcosa sotto e dopo aver insistito riescono a farsi raccontare tutto. Leonor, una volta venuta a conoscenza di tutta la vicenda, cerca di tranquillizzare il proprio fidanzato e si propone di aiutarlo non solo standogli vicino ma anche attraverso delle idee nuove.



