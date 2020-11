Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 novembre: Carmen insofferente e…

Una Vita, anticipazioni puntata 19 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 19 novembre, Carmen è sempre più insofferente nei confronti di Lolita ma non vuole dire a nessuno di quello che prova nei confronti della nuora, che trova insopportabile. Ramon, non capendo i motivi di queste stranezze, pensa che la moglie sia incinta. Emilio è in procinto di partire e decide di andare a salutare la madre ma Felicia ha un’incredibile notizia per lui. È il giorno della festa di fidanzamento di Felipe e Marcia e la ragazza è in soffitta che si prepara ma non riesce a trovare il coraggio di raggiungere la casa del fidanzato. Mentre si accinge, però, ad andare viene avvicinata da un uomo misterioso che la narcotizza e la porta via. Felipe, non vedendola arrivare, inizia a pensare che a ragazza abbia deciso volontariamente di non prendere parte alla festa perché non vuole più stare con lui. Genoveva si gode la scena da lontano, convinta che ormai l’uomo è ad un passo dal cadere nella sua trappola.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Lolita raggiunge Carmen alla bottega e fra le due la tensione è molto alta e la stessa Carmen non riesce più a contenere l’insofferenza nei confronti della nuora. Mauro racconta a Felipe che la gravidanza di Teresa non andò a buon fine e la stessa moglie rischiò di perdere la vita. Si riprese e vissero per qualche anno felici nelle campagne francesi ma qualche mese prima un gruppo di delinquenti ha assaltato la casa dove abitavano ed è stata colpita da una pallottola vagante, morendo sul colpo. Felipe prova a rincuorare l’amico dicendogli che non è colpa sua se la moglie è morta ma Mauro continua il racconto dicendo di aver rincorso per mesi questi delinquenti, li ha stanati e li ha uccisi tutti. Poi ha deciso di tornare ad Acacias perché sentiva il bisogno di essere fra amici, in un ambiente conosciuto. Antonito presta casa sua a Emilio e Cinta che si vogliono incontrare per un’ultima volta prima che il Pasamar parta. I due innamorati raccontano all’amico che anche lei partirà per l’Argentina fra qualche giorno e gli chiedono discrezione perché nessuno deve conoscere i suoi piani. Fra Lolita e Carmen avviene un altro scontro, questa volta nella bottega, perché la moglie di Antonito ha molte rimostranze per come la suocera ha pulito. Carmen, per evitare di dire cose spiacevoli, decide di andare via.

Marcia e Casilda passeggiano per strada e la futura moglie di Don Felipe confida all’amica di non voler rovinare la reputazione del fidanzato e per questo è molto titubante circa il loro fidanzamento. Felipe si reca a casa di Genoveva per visionare i documenti per il noleggio della nave. La Salmeron vorrebbe approfittare della situazione per provare ad avvicinarsi, anche parlando di cose personali come il ritorno di Mauro, ma l’avvocato la tiene a debita distanza e chiarisce che vuole parlare solo di lavoro. Servante e Cesareo soccorrono Jacinto ormai distrutto dagli allenamenti ai quali Arantxa lo sta sottoponendo. Gli amici gli consigliano di gettare la spugna ma l’uomo non vuole rinunciare all’ammirazione con la quale la moglie lo guarda da quando ha iniziato ad allenarsi. Camino chiede a Felicia se ha parlato con Ledesma ma la madre è molto sfuggente su questo argomento e la invita a pensare solo al lavoro. Poi si allontana dalla stanza proprio mentre arriva Emilio, venuto a dire alla sorella che il giorno dopo partirà. Camino racconta al fratello che ha sentito la madre provare a mettersi in contatto con Ledesma e i due si preoccupano. Felipe racconta a Mauro come ha conosciuto Marcia e quale sia stato il ruolo di Ursula.



