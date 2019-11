Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 novembre: una scia di morti dietro Telmo…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 NOVEMBRE

Nell’episodio di Una vita del 19 Novembre, Telmo si metterà alla ricerca di Gutierrez, che è l’autista che ha portato lui e la Alvarado all’eremo abbandonato. Il prete, ad un certo punto, troverà quindi l’uomo e gli chiederà se anche lui è stato corrotto da Samuel. Gutierrez risponderà al sacerdote di non potergli dare nessuna risposta al riguardo, dandogli appuntamento per il giorno successivo. Il prete sentirà di essere molto vicino alla svolta! Cesareo si sentirà triste di aver aiutato Samuel nelle sue malefatte e si recherà in parrocchia, desideroso di confessarsi con Padre Telmo. L’uomo, però, non incontrerà il prete, bensì Ursula. Peña partirà per l’Africa senza salutare Flor. Il ragazzo consegnerà allora ad Antoñito una lettera da consegnare alla sua amata. Carmen comprerà un dolce che il figlio desiderava assaggiare da tempo, impegnando un suo scialle molto costoso e Raul sarà parecchio contento. Susana e Rosina si lasceranno travolgere dai loro pensieri peccaminosi.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli episodi precedenti di Una vita, abbiamo visto che Flor ha trovato un anello nella tasca della giacca di Peña. La ragazza quindi ha pensato che presto il fidanzato le avrebbe chiesto di diventare sua moglie, ed ha incominciato a fantasticare sul suo futuro. Ad un certo punto, però, Peña ha confessato alla Hidalgo che sarebbe partito per una spedizione in Africa con il padre Cesar, che lo avrebbe portato a stare lontano dalla sua donna per un anno intero. Questa notizia ha mandato nello sconforto Flor. Inoltre, Donna Rosina e Susana stanno continuando a frequentare le lezioni presso la scuola dell’arte. In più, ad Acacias ha fatto la sua comparsa Raul, che è il figlio di Carmen. La domestica ha cercato di ricucire il rapporto con il figlio, ma non è stato per niente facile. La donna poi non ha sopportato il fatto che Raul abbia stretto amicizia con Ursula. Dall’altra parte, il ragazzo ha scritto una lettera al padre in carcere, svelandogli che la madre fa la domestica nella casa di Samuel.

Infine, Lucia Alvarado sta pensando di lasciare per un pò di tempo Acacias, per tentare di ritrovare un pò di pace e serenità. La giovane intende quindi partire per Salamanca. Padre Telmo è molto arrabbiato. Il prete non sopporta proprio le bugie che Alicia Villanueva ha inventato sul suo conto. Telmo, allora, chiede ad Ursula di convincere la donna a recarsi in parrocchia. Nel momento in cui la Villanueva incontra il sacerdote, gli dice che non ha nessuna intenzione di ritrattare la dichiarazione fatta al processo, secondo cui il prete ha abusato di lei. La donna confida poi di essere stata pagata da Samuel per dire certe menzogne. Telmo sa allora che l’Alday sta tramando contro di lui, ma ha bisogno di prove certe per poter dimostrare una volta per tutte la sua innocenza. In contemporanea, Samuel stringe un’alleanza con il superiore di Telmo, proprio ai danni del sacerdote. Quest’ultimo purtroppo è all’oscuro di tutto. Carmen va da Servante e lo convince ad assumere Raul come aiuto portinaio. Il ragazzo, però, si rifiuta di svolgere questo umile lavoro. Nel frattempo, Trini ha paura di dare alla luce un figlio con i capelli rossi e prega Telmo di fare una messa speciale affinché tutto ciò non avvenga. Flora, infine, non vuole che Peña parta per l’Africa e che stia lontano da lei per un anno intero.

