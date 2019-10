Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: Lucia e Leonor alle strette ma…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 OTTOBRE

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo ad un confronto tra Liberto e Higinio, nel quale il primo si dirà poco propenso a credere alla storiella da quattro soldi raccontata dall’altro e lo inviterà a lasciare il paese. Il suo racconto ha finito per mettere in agitazione Rosina. Higinio si dice dispiaciuto per quanto accaduto e capisce di non poter più tenere nascosta la verità. Quali rivelazioni avrà da fare? Nuovi scontri ci aspettano anche tra Leonor e la madre. Stavolta la causa dei dissapori sarà legata al libro che la giovane scrittrice sta realizzando. Gli spunti avuti dal racconto della storia d’amore narratale da Cervantes sembrano essere una base ideale per un romanzo. Leonor prende così accordi con Benjamin Corral, l’impresario teatrale che acquisterà il suo libro una volta finito. Benjamin, arrivando a casa di Leonor, troverà solo la madre di lei che si fingerà rappresentante della figlia. Ovviamente la cosa non andrà per niente a genio a Leonor, che appena ne viene a conoscenza litiga di nuovo furiosamente con la madre. Intanto, Dopo che Telmo avrà parlato con Lucia, quest’ultima sarà sempre più convinta che lei non potrebbe mai gestire il denaro che ha ereditato. Per questa ragione decide di dare ascolto alle parole del prete e di donarlo in beneficenza. Lucia però vuole evitare di parlare di questa sua decisione con Samuel, perchè teme ancora una volta che lui non sarebbe d’accordo e cercherebbe di farle cambiare idea. Riuscirà a tenere nascosto all’amico il suo proponimento oppure finirà per rivelargli la sua idea? Per saperlo non ci resta che aspettare una nuova avvincente puntata di Una Vita.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri della soap opera spagnola Una Vita abbiamo assistito alla confessione che Maria fa a Rosina. Andata a trovarla nella sua stanza infatti la donna le rivela di essere stata l’amante di Maximiliano. Maria prosegue dichiarando alla donna che in realtà Casilda è la figlia di Maximiliano. Se la giovane Hidalgo è contenta di avere una sorella, Rosina non è dello stesso avviso. Tra le due scoppia una violenta lite. Leonor durante la discussione con la madre le confessa di voler rivelare a Casilda tutta la verità sulle sue origini. La ragazza pensa infatti che la ragazza entri a far parte ufficialemnte della famiglia. Casilda chiede intanto a Fabiana se è disposta ad accogliere Maria nel suo alloggio e la domestica si dichiara d’accordo, dopo aver saputo che la donna è in realtà la madre della sua cara amica e collega. Maria con il suo arrivo ad Acacias ha infatti creato non pochi sconvolgimenti, sia nella cittadina che all’interno della famiglia Hidalgo, e Casilda è preoccupata che le possa accadere qualcosa.

