Una Vita/ Anticipazioni puntata 2 aprile 2020: Rosina mette le mani al portafogli…

Una Vita, anticipazioni puntata 2 aprile 2020

Per Una Vita non arrivano affatto notizie rassicuranti dagli spoiler spagnoli, che ci svelano che oggi, giovedì 2 aprile 2020, assisteremo ad un dialogo tra Liberto e Rosina. La donna infatti, accortasi che qualcosa non va dal comportamento insolito di Liberto e Leonor, metterà alle strette il marito che non potrà fare a meno di confessarle che Flora è stata rapita. Proprio così: Flora si trova nelle mani dell’usuraio Andreas. L’inadempienza di Inigo davanti alle richieste dell’usuraio che gli aveva dato solo quattro giorni di tempo per saldare almeno metà del suo debito, ha finito per mettere nei guai sua sorella, che adesso si trova in ostaggio del pericoloso e perfido Andreas. Dopo aver riferito a Leonor e Liberto come stavano le cose, i tre decidono di tenere all’oscuro Tito. Il timore è che il pugile possa affrontare Andreas da solo, mettendo in pericolo sia la sua vita che quella di Flora. Ma riusciranno a salvare la donna senza neppure l’aiuto della polizia? Le richieste dell’usuraio sono state ben chiare a questo proposito e tutti gli appassionati di Una Vita non possono che trattenere il fiato per la sorte di Flora.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Suspence e momenti emozionanti hanno accompagnato questa puntata di Una Vita, andata in onda oggi, mercoledì 1 aprile 2020, su Canale 5. Samuel non ha preso affatto bene la lettera che Lucia ha inviato ai giornali, dopo che le testate avevano riportato il bacio scandaloso tra lei e Telmo. L’umiliazione inflitta dall’ex fidanzata va ad aggiungersi al rancore per quell’eredità sulla quale non potrà più metter le mani. L’avvicinarsi del compleanno di Lucia infatti prevede che lei possa finalmente entrare in possesso delle ricchezze lasciatele dai Marchesi di Valmez. Nella sua lettera infuocata ai giornali Lucia precisa che vuole sentirsi libera di decidere della sua vita, senza interferenze, ed arriva ad invitare tutta la stampa alla festa per il suo imminente compleanno.

Anche se ufficialmente la Alvarado non ha ancora dichiarato la destinazione di quel patrimonio, l’ipotesi che lei e Telmo facciano qualcosa per i più bisognosi si sta facendo sempre più concreta. Il suggerimento è arrivato loro da Fra’ Bartolomeo, che ha visto in questo gesto il solo modo per poterli liberare sia dal pericolo dell’Alday sia da quello del Priore Espineira: due personaggi entrambi disposti a tutto per mettere le mani su quel patrimonio. Il consiglio del frate però, sebbene possa sembrare dettato dall’affetto che prova sia per Telmo che per Lucia, potrebbe non essere poi così disinteressato. Di sicuro un ente benefico dedicato ai coniuge Valmez, veri genitori di Lucia, può rivelarsi una strategia vincente, anche se gli spoiler ci lasciano intravedere che non sarà stato certo l’affetto a farla suggerire a Fra Bartolome’, un religioso che forse non è affatto chi dice di essere… Per scoprire qualcosa di più non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento pomeridiano con Una Vita che, lo ricordiamo, va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14,10.



