Una vita/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: il tunnel di Roberto e Sabina è finito

Nella puntata di oggi, mercoledì 2 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” Roberto e Sabina hanno finalmente terminato il tunnel e a questo punto non resta che prelevare i soldi dalla banca. Per questo motivo hanno acquistato dei documenti falsi ma la donna inizia ad avere dei ripensamenti perché non ha il coraggio di lasciare il nipote completamente da solo, con il timore che qualcuno possa prendersela con lui. Sia Casilda che il commissario Mendez provano a parlare con Felipe per convincerlo a voltare pagina e dimenticare quello che ha fatto Genoveva ma l’avvocato in realtà medita solo vendetta, anche se la sua ex moglie sembra protetta anche dal favore della polizia. Indalecia, a differenza di sua madre, capisce che Jacinto e i suoi compari, Cesareo e Servante, hanno in mente qualcosa e prova a mettere la madre in allerta ma la donna sembra troppo interessata a Servante.

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Natalia è riuscita a sedurre Antonito e i due si baciano con passione proprio nel salotto della casa che il deputato divide con sua moglie, il padre e Carmen. Proprio in quel momento, però, arriva Lolita che è stata spinta da Aureliano a tornare immediatamente a casa: quando vede il marito con la messicana mezza nuda, sviene. A quel punto Antonito prova a soccorrere la moglie e chiede alla ragazza di correre a chiedere aiuto, cosa che Natalia fa ma uscendo da casa dei Palacios mezza svestita alimenta i pettegolezzi di tutto il quartiere. La prima a correre è Carmen la quale aiuta Antonito a soccorrere la ragazza e poi gli chiede come mai Natalia era a casa loro. Il giovane Palacios non ha il coraggio di raccontare perché Lolita si sia sentita male ma quando il medico comunica che la bottegaia deve essere subito ricoverata in ospedale, Antonito si sente invadere dai sensi di colpa. Anche Natalia si sente in colpa e lo dice al fratello il quale la invita ad essere invece felice, visto che a questo punto Antonito è in loro pugno e ora si presterà ad essere più malleabile nei confronti delle loro richieste. Natalia, però, nutre un vero interesse nei confronti di Antonito e ora sa che il ragazzo non vorrà più vederla.

José chiede a Susana e Rosina di andare a trovare Bellita ovviamente mantenendo il più stretto riserbo. Le due donne sono molto felici però sono anche ansiose di raccontare all’uomo del tradimento di Antonito. In effetti la notizia si sparge nel quartiere molto velocemente e ne parlano anche in soffitta dove però l’attenzione di Alodia e Fabiana viene presto catturata dalle domande della cugina di Jacinto che vuole sapere che cosa l’uomo, insieme a Servante e Cesareo, stia tramando alle spalle della zia. Più tardi Bellita riceve la visita delle sue amiche che sono venute a spettegolare sulla lite fra Antonito e Lolita. In realtà Bellita voleva solo chiedere alle due un parere su un cappello e il favore di portarlo in sartoria per qualche piccolo aggiusto. Rosina è molto nervosa perché ha litigato con Liberto a causa di Felipe: l’avvocato ha di nuovo incontrato Genoveva in strada e l’ha accusata davanti a tutti di essere l’assassina di Marcia, cosa che ha disturbato la Rubio la quale inizia a credere all’innocenza della donna. Intima quindi al marito di parlare con l’amico e chiedergli di smetterla, altrimenti lei lo caccerà da casa. Liberto non è d’accordo con questo ultimatum ma chiede lo stesso il favore a Casilda di parlare con l’avvocato, per dirgli che Marcia avrebbe voluto che lui si rifacesse una vita e dimenticasse il passato.

