Una Vita/ Anticipazioni puntata 2 gennaio: Samuel e Lucia pericolosamente vicini…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 GENNAIO

Dopo una breve pausa per capodanno Una Vita tornerà in onda oggi, 2 gennaio 2020 come sempre su Canale 5. La convinzione di Padre Telmo che le preghiere possano davvero far guarire Celia sembra aver contagiato anche Lucia. I due appaiono di nuovo molto uniti e complici, cosa che rischia di mandare Samuel su tutte le furie. L’Alday sta ancora aspettando dalla Alvarado una risposta alla sua proposta di matrimonio ed ora, nel vedere quella pericolosa vicinanza del suo nemico, teme di veder saltare tutti i suoi piani per salvarsi economicamente. I piani di Samuel sono veramente di nuovo a rischio? Riuscirà a portare la Alvarado all’altare o ancora una volta Padre Telmo intralcerà i suoi progetti? Ma soprattutto quale sorte aspetta la povera Celia? Sarà davvero condannata a morire oppure si ristabilirà definitivamente? Per trovare la risposta a tutte queste domande non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda come sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

L’ultima puntata di quest’anno della soap spagnola Una Vita ci ha mostrato una situazione sempre più preoccupante per Celia. La donna è infatti sempre più convinta di dover morire, al punto di aver mandato a chiamare un parroco per confessarsi. Felipe non è affatto disposto a lasciare da sola la donna che ama e, nonostante il dottor Zabaleta abbia raccomandato un periodo di quarantena ed isolamento, lui è determinato a rimanerle al fianco. Sia Felipe che Lucia riceveranno da Samuel l’invito a trasferirsi a casa sua, dopo che il medico avrà diagnosticato alla Halvarez Hermoso lo stesso virus che ha colpito gli sfollati dell’Hoyo. Inizialmente i due accetteranno ma in seguito Felipe sentirà di non poter stare lontano dalla moglie e tornerà al suo capezzale. Lucia invece cercherà conforto alle sue preoccupazioni per la salute della cugina in Padre Telmo, scatenando così sempre di più la gelosia dell’Alday. Intanto Lolita cercherà in tutti i modi di nascondere al fidanzato l’arrivo in città di Ceferino. Messa alle strette dalla moglie di Don Ramon la ex cameriera degli Alvarez Hermoso dovrà ammettere di aver baciato Ceferino molti anni prima. A seguito di questo gesto, secondo le tradizioni di Cabrahigo, i due devono considerarsi fidanzati. Sarà il giovane Palacios a far riflettere Ceferino sulle sue assurde convinzioni. Inigo continua a scommettere sugli incontri di boxe clandestini organizzati dalla Società di Ginnastica. Le prime scommesse fruttano al pasticcere grosse vincite, al punto che Flora e Leonor iniziano a chiedersi da dove provenga tutto quel denaro che sembra essere apparso improvvisamente in tasca al fratello della donna. Inigo farà la conoscenza di Jordi Barò, un famoso pugile che però finirà per ingannarlo su un nuovo incontro di boxe. Padre Telmo si incontra con Jimeno Batàn per cercare di capire quali siano i piani dell’Alday e, mentre i due discorrono, sembra aprirsi un nuovo mistero ad Acacias. I domestici infatti, dopo aver bussato alla porta di Felipe, scoprono che l’uomo è scomparso. Che sarà accaduto mai? Per scoprirlo non ci rimane che attendere la nuova puntata di dopodomani, che arriverà ad inaugurare un nuovo anno ancora ricco di emozioni e colpi di scena.

