Una vita/ Anticipazioni puntata 2 giugno: Genoveva ancora minacciata?

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 2 giugno

Una Vita torna in onda oggi, 2 giugno, con Genoveva ancora nell’occhio del ciclone e non solo. Il movente ancora non risulta essere particolarmente chiaro agli occhi di Mendez, e per questo cercherà di fare leva sulla preoccupazione di Santiago per capire se si tratti di un lavoro commissariato e chi sia la persona che glielo abbia comandato. Ma il Becerra negherà tutto fin da subito perdendo l’occasione di salvare Marcia. Santiago però sa di avere un asso nella manica, per questo motivo andrà da Genoveva pretendendo aiuto per scarcerare Marcia. Il Becerra sa perfettamente che dietro l’arresto di Marcia c’è Genoveva, per questo motivo le da un ultimatum o fa liberare Marcia oppure lui consegnerà alla polizia le prove della sua colpevolezza. Santiago infatti, ricorderà a Genoveva che sulla pistola con cui ha ucciso Ursula ci sono le sue impronte digitali.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 1 giugno: Arantxa riceve una telefonata...

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, le condizioni di salute di Bellita Del Campo non è l’unico motivo che preoccupano Josè, infatti l’uomo è anche intimorito dalla presenza di un ragazzo misterioso che da qualche giorno fa domande su di lui e sua moglie. Il giovane si chiama Julio Exposito, e da quando è arrivato ad Acacias chiede a tutti delle informazioni sui Dominguez, tanto da insospettire Jacinto. Il giovane per non far saltare all’aria il suo piano spiegherà al portinaio che è un fan della coppia di artisti, nonchè di Bellita e Josè. Nonostante questo chiarimento, Josè frustrato da troppe situazioni decide di mettere da parte la propria carriera e di rifiutare così la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood per dedicarsi interamente alla propria famiglia. Anche Arantxa, sembra non essere al riparo dai problemi, infatti la domestica dei Dominguez riceverà una telefonata inaspettata che le annuncia la morte improvvisa di una zia. Dopo questa telefonata Arantxa scoprirà di aver ricevuto una grossa eredità, a cui potrà accedere solamente se si trasferirà, allontanandosi così da Acacias e dai Dominguez.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 31 maggio: tensioni tra Genoveva e Felipe

Ursula ha scritto una missiva contro Marcia?

Ma nel quartiere anche la bella Salmeron non si sente tranquilla, infatti Genoveva non si sarebbe mai immaginata che il suo amato Felipe si sarebbe proposto come legale per la difesa di Marcia, nonché sua rivale in amore. Quando Felipe si presenterà in commissariato per capire quali siano i motivi che hanno portato all’arresto di Marcia, la povera si trova già in prigione. Mendez confesserà all’Alvarez Hermoso non solo di avere dei sospetti su Santiago, ma di non aver potuto fare a meno di una missiva accusatoria contro Marcia scritta proprio da Ursula arrivata in commissariato proprio qualche ora prima del suo arrivo. Felipe si metterà a lavoro cercando di trovare qualsiasi prova che scagioni la Sampaio, mentre Mendez terrà sotto tiro Santiago. Purtroppo l’ispettore Mendez ritiene come prova schiacciante il fazzoletto di Marcia ritrovato sul luogo del delitto, che in realtà era stato preso da Santiago mentre si apprestava ad uccidere Ursula.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 maggio: Marcia in arresto!

