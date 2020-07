Una Vita/ Anticipazioni puntata 2 luglio 2020: Lucia sta per morire?

Una Vita, anticipazioni puntata 2 luglio 2020

Una Vita torna con le anticipazioni della puntata di oggi, 2 luglio 2020, che non fanno presagire nulla di buono. Samuel infatti, smascherato da Susana dopo il furto a danno di Lolita, verrà braccato da tutti gli abitanti di Acacias, decisi a consegnarlo finalmente alla giustizia; preso dal panico l’uomo si rifugerà con la moglie in soffitta, ma senza sentirsi realmente al sicuro. Deciderà allora per una soluzione estrema: appiccare un incendio ed allontanarsi mentre dilagano le fiamme. Il pericoloso piano tuttavia costringerà la coppia a scendere in strada, in cui Cristobal armato di pistola consumerà la sua vendetta. I criminale infatti non esiterà a sparare a Genoveva, ma l’Alday proteggerà la donna amata fino all’estremo, facendole scudo con il proprio corpo e morendo dissanguato tra le sue braccia. Anche le condizioni di Lucia si aggraveranno, rivelando la vera causa del suo svenimento in chiesa e gettando Telmo nella disperazione.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Ursula ha portato a termine il piano per liberarsi di Eduardo, del quale oggi si celebrano i funerali. La donna non sopportava l’idea di veder crescere Mateo con quell’uomo malvagio invece di saperlo felice insieme a Telmo ed ha deciso di ucciderlo con una dose mortale di veleno aggiunta alle medicine di Torralba. Dopo aver bevuto le sue solite gocce Eduardo è stato colto da malore, morendo in pochi minuti nonostante i tempestivi soccorsi. Oggi si svolgono i suoi funerali, cui partecipano tutti tranne Ramon, che non vuole mettere in imbarazzo Lucia proprio il giorno delle esequie del marito.

Anche per Genoveva e Samuel il dramma è vicino: la coppia viene perseguitata da Cristobal, ex amante della donna, deciso ad affrontare i coniugi Alday con cattive intenzioni. I due non sanno come reagire e pensano che l’unica strada possibile sia fuggire lontano da Acacias, facendo perdere per sempre le proprie tracce. Ma per realizzare questo progetto servono molti soldi, che Samuel e Genoveva non hanno: il gioielliere chiede aiuto ad amici e conoscenti del quartiere, sperando di racimolare la cifra necessaria per organizzare la fuga e sostenere le prime spese in attesa di ricostruirsi una nuova vita. Purtroppo però il suo passato non lo agevola e le richieste di aiuto cadono nel vuoto. Ormai nel panico l’uomo prende una decisione disperata: aspetta che tutti gli abitanti di Acacias vadano in chiesa per il funerale di Eduardo e si introduce furtivamente nel negozio di Lolita per derubarla. La donna infatti recentemente ha raccolto una notevole somma di denaro, destinata a finanziare un’iniziativa benefica e la tiene sotto chiave all’interno della sua latteria. Ma il destino tesse la sua trama e si rivolta contro Samuel: Susana, in ritardo per la cerimonia di Eduardo, attraversa la strada proprio mentre l’Alday sta scappando a passo veloce dalla bottega. La donna sospetta che l’uomo stia combinando qualcosa di losco ed è sul punto di rientrare in negozio per verificare l’accaduto, quando viene distratta da un fatto gravissimo: Lucia è svenuta in chiesa durante la funzione e la stanno trasportando con urgenza in ospedale.



