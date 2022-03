Una vita/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Lolita si sveglia, Antonito al settimo cielo

Una vita, anticipazioni puntata 2 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 2 marzo, della soap opera spagnola “Una vita“ Lolita inizia a stare molto meglio, grazie al farmaco sperimentale. Antonito è al settimo cielo ma si adombra quando la moglie gli chiede comunque di continuare a dormire sul divano mentre cercano di rimettere insieme i pezzi del loro matrimonio. Susana teme che quello della foto sul giornale sia davvero suo marito Armando ma spera anche che si possa trattare di un gemello di cui non è a conoscenza. Liberto le ricorda che per il lavoro che svolge potrebbe trattarsi anche di una missione sotto copertura. Aurelio guarda con sospetto all’amicizia nata fra Natalia e Genoveva in quanto ritiene che si tratti di un’abile mossa messa in scena dalla Salmeron per ottenere qualcosa da lui, visto che non fa mai niente per nulla. Miguel insiste per sapere da Anabel che cosa si è detta con Aurelio ma i due finiscono per litigare nuovamente.

Nelle puntate precedenti di “Una vita“ Genoveva invita Natalia a casa sua per bere un tè e racconta alla sua nuova amica di aver chiesto a Susana di andare a comprare il regalo per l’ambasciatore italiano in vista della festa a casa sua, poi aggiunge che in questo modo le ha fatto sapere anche che è stata Natalia a invitarla, quindi ha delle conoscenze più importanti della ex sarta. Poi regala alla ragazza una bellissima collana di brillanti da indossare durante la festa. Susana e Rosina sono a passeggio per Acacias e discutono di come la Salmeron la abbia invitata a farle compagnia per acquistare un regalo per l’ambasciatore italiano, sbattendole in faccia che parteciperà all’evento grazie alle conoscenze della messicana. Rosina prova a gettare acqua sul fuoco ma le due vengono interrotte dall’arrivo di Casilda che porta un giornale dal chiosco di Marcelina per mostrare alle due la foto del nobile cecoslovacco appena sposato che è uguale ad Armando. Susana riconosce nella foto l’abito che lei stessa aveva cucito al marito, quindi inizia a convincersi che si tratti davvero di Armando, andando nel più totale sconforto. Rosina ancora una volta prova a convincerla che non sia così come lei teme.

Antonito non si allontana dal capezzale di Lolita che non accenna a migliorare. Nella sua mente si affollano mille pensieri e anche il ricordo del tradimento con Natalia, maledicendosi per essere stato il motivo di tanta sofferenza per la moglie da indurla in quello stato. Arriva Ramon che vorrebbe dargli il cambio ma il ragazzo teme che la moglie possa morire da un momento all’altro e non vuole abbandonarla, così chiede al padre solo un forte abbraccio per resistere alla tristezza. Bellita fa il primo incontro con lo scrittore fantasma che dovrà realizzare la sua autobiografia. Il giornalista, dopo aver indagato sui primi passi della cantante nel mondo dello spettacolo, vorrebbe concentrarsi sulla parte relativa agli scandali che l’hanno coinvolta negli ultimi mesi e per questo la donna si arrabbia moltissimo e lo caccia di casa. Anabel viene fermata in strada da Aurelio che ha bisogno di parlarle. Vuole infatti dirle che non è stato lui ad uccidere Carlos ma suo padre, dopo aver ricevuto il benestare di Marcos: i due patriarchi avevano infatti deciso che Anabel e Aurelio dovevano sposarsi e quindi hanno eliminato il rivale. La ragazza è sconvolta e non vuole crederci ma non si rende conto che nascosto dietro ad un albero c’è Miguel che ha in mano un mazzo di fiori: era corso al parco sapendo che la sua fidanzata era lì per riuscire a fare pace con lei e riprendere i preparativi per il matrimonio.

