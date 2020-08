Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 agosto 2020: Genoveva punta Liberto e…

Una Vita, anticipazioni puntata 20 agosto 2020

Nella puntata di Una vita di oggi, giovedì 20 agosto, Susana cercherà di mettere in guardia Rosina: Genoveva ha messo gli occhi su Liberto e la Seler rischia di perdere il marito. Intanto la moglie di Don Alfredo apprende con rammarico che Ramon é vivo e subito si rende conto che il Palacios é un pericolo per il raggiungimento del suo piano: non solo Ramon racconta ad Antonito e a Felipe quanto é riuscito a scoprire sul Banco Americano ma é anche convinto che il suo non sia stato un incidente ma un attentato in piena regola. Emilio é preoccupato della vicinanza fra Cinta e Rafael e si convince a raccontare alla ragazza i veri motivi per i quali ha preferito porre fine alla loro storia d’amore. Tuttavia continua la faida fra le loro madri e Bellita, approfittando del trambusto creatosi per le proteste in seguito al fallimento del Banco Americano, lancia un nuovo in testa a Felicia: la Pasamar giura vendetta nei confronti della ex amica.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Liberto sta per entrare a casa di Genoveva ma i due vengono interrotti da Donna Susana che rovina i piani dei due: il tradimento di Rosina, però, é solo rimandato. Cinta e Rafael raccontano con entusiasmo il successo dell’esibizione della sera precedente e Bellita spera che la figlia sia riuscita a superare il dolore per l’abbandono di Emilio. Intanto Antonito racconta alla moglie di dover passare la notte alla protesta ma Lolita é molto affranta per essere stata costretta a vendere la sua merceria ad Alfredo. Mentre discutono giunge un telegramma di Carmen che annuncia che Ramon é vivo ed é in ospedale e che presto torneranno ad Acacias: Antonito da un lato é sollevato ma dall’altro teme di dover affrontare il padre e raccontargli quello che é successo con i beni di famiglia. Don Alfredo, intanto, racconta alla moglie di essere riuscito a rovinare Antonito e di avergli levato tutti i suoi beni. Jose e Servante tentano di imbrogliare a carte per battere Marcelina e far ricadere nuovamente su di lei tutto il peso dei lavori di casa. Il piano, però, non ha successo perché alla fine Jose si sente in colpa e confessa tutto. Rosina é sconvolta da quando ha scoperto che sta per diventare povera e tratta male tutti, compreso suo marito e la domestica Casilda: quando dice a Liberto che é solo un mantenuto, l’uomo va via offeso.

Ursula va a trovare Agustina e le racconta che si trova molto bene al servizio di Genoveva. La domestica di Don Felipe, invece, confida di non apprezzare molto la nuova domestica di casa, una ragazza molto giovane e di colore che non ritiene adatta a servire nella casa del suo padrone. Antonito é preoccupato perché sono sempre meno numerose le persone che protestano davanti alla Banca di Spagna tuttavia trova il tempo per far notare all’amico Emilio che il suo nervosismo é legato alla gelosia che prova verso Cinta. Più tardi proprio il Palomar incontra la donna che ama ma i due litigano invece di riuscire a recuperare il loro rapporto. Antonito, invece, si confronta con la moglie e decide che la cosa più giusta da fare é raggiungere il padre in ospedale ma proprio quando sta per partire, Ramon torna accompagnato da Carmen e racconta di avere sconvolgenti rivelazioni sulla questione del Banco Americano. Genoveva organizza, con l’aiuto di Ursula, coperte e vivande da portare all’accampamento dei dimostranti così da ottenere la loro approvazione e non destare sospetti. Fra gli abitanti di Acacias in protesta, iniziano a scoppiare i primi litigi, fomentati in modo sottile proprio da Genoveva che intende far spaccare il fronte della protesta per riuscire a manovrarli meglio.



