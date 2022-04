Una vita/ Anticipazioni puntata 20 aprile: Anabel affronta il padre Marcos

Una vita, anticipazioni puntata 20 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 20 aprile, della soap opera spagnola “Una vita” Miguel è molto combattuto su cosa fare rispetto alla proposta di Marcos e così decide di accettare, sia per tenere sotto controllo Marcos che per proteggere Anabel dalle mire di Aurelio, anche contro il parere del nonno e degli altri amici. José scopre che i musicisti che un tempo lavoravano con lui e Bellita in realtà sono morti e non sa come dirlo alla moglie, visto che la Del Campo pensa che solo con loro potrà realizzare un buon lavoro. Nonostante tutti pensino che Ignacio abbia messo la testa a posto, il ragazzo incontra di nascosto un tale che si chiama Florencio e che è noto nel quartiere per i suoi loschi affari. Anabel affronta il padre e gli dice tutto quello che sa su di lui, informazioni apprese dai Quesada. L’uomo va su tutte le furie e tenta di colpire la figlia ma per fortuna arriva in tempo la domestica Soledad che gli impedisce di fare una sciocchezza.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Genoveva è da Natalia e chiede alla ragazza se se la sente di continuare con il loro piano di sedurre suo marito, senza però lasciarsi in alcun modo coinvolgere sentimentalmente. La ragazza la tranquillizza perché ha un perfetto controllo del suo cuore e non potrebbe mai innamorarsi di lui, tuttavia proprio in quel momento bussano alla porta ed è Felipe che è venuto a chiedere notizie della ragazza e a portarle dei libri. Natalia sembra sinceramente molto contenta di vederlo e gli spiega che la Salmeron era lì per provare nuovamente a manipolarla ma che lei non glielo permetterà più. Casilda scopre che Alodia e Ignacio vanno di nascosto a passeggiare lungo il fiume e ascolta una conversazione fra i due ragazzi durante la quale il giovane studente chiede alla domestica se la prossima volta gli farà vedere le ginocchia. Casilda allora aspetta che Alodia vada via e poi fa finta di aver bisogno di un fazzoletto per pulirsi gli occhi dalla fuliggine, così Ignacio le porge il suo fazzoletto che è quello ricamato con le iniziali proprio da Alodia. Intanto Mendez porta a José i risultati dell’indagine sullo studente e gli conferma che si sta comportando nel modo migliore e che quindi è inutile continuare con le indagini. Il Dominguez acconsente.

Marcos propone a Miguel di tornare a lavorare per lui e in cambio lo aiuterà a riconquistare Anabel. Il ragazzo è molto combattuto perché non vuole ritrovarsi in quella situazione ma le insistenze del Bacigalupe lo mettono in crisi, così gli chiede del tempo per dargli una risposta. Più tardi il giovane avvocato ne parla con Daniela, la quale gli sconsiglia di mettersi d’accordo con una persona del genere e gli suggerisce di continuare ad occuparsi della sua carriera. Il consiglio di Antonito, invece, è completamente diverso perché incita l’amico a dare una lezione una volta e per sempre a brutti ceffi come Aurelio e tutta la gente della quale si circonda, come Marcos. Alla conversazione ascoltano Ramon e Roberto i quali sono turbati da queste parole per motivi diversi: il Palacios si preoccupa dell’intransigenza di suo figlio mentre l’Olvedo è convinto che Marcos sia il vero mandante dell’aggressione a Natalia. Roberto più tardi si confida anche con sua moglie Sabina e le racconta che ci sono prove concrete contro Marcos. Intanto Anabel va a trovare Natalia e le racconta che il padre sospetta di lei per la morte per avvelenamento di Felicia ma la ragazza di discolpa, dicendo che non sarebbe mai capace di una cosa del genere e negando di aver acquistato il veleno. Bellita racconta a Genoveva e Rosina di stare cercando i suoi vecchi musicisti ma la Rubio le fa notare che probabilmente saranno così anziani da non essere più in attività o in vita.

