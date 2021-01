Una Vita/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: Marcia e Felipe all’altare ma ecco…

Una Vita, anticipazioni puntata 20 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 20 gennaio, Felipe e Marcia arrivano finalmente all’altare. L’avvocato è ormai sicuro di aver raggiunto l’apice della felicità ma a rompere l’idillio avviene un fatto inaspettato. Alla cerimonia irrompe Santiago, il primo marito di Marcia, che la donna credeva morto. Ovviamente le nozze devono essere annullate e la ragazza viene portata via dall’uomo. Felipe piomba nella disperazione ma al suo fianco è pronta a correre in aiuto Genoveva che, con la scusa di essere sua amica, tenta di riconquistarlo. Susana prova ad architettare diverse scuse per trascorrere del tempo con Armando ed è così presa dall’uomo da dimenticarsi perfino di fare pettegolezzi sulle nozze saltate di Felipe e Marcia. Al tempo stesso, però, non vuole dare a Liberto e Rosina la soddisfazione di ammettere di essere attratta dal diplomatico.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Una Vita. Dopo aver salutato Mauro che ritorna a Bilbao, Felipe e Marcia approfittano dell’occasione per fare un annuncio importante. Fanno così chiamare Casilda e, davanti a tutti, chiedono alla ragazza e a Ramon di fare loro da testimoni di nozze per l’imminente cerimonia che ci sarà a distanza di qualche giorno. Rosina sta per andare da Felicia a chiederle come è andato il pranzo con Armando ma Susana la ferma dicendole che ha parlato personalmente con la Pasamar che non è interessata al diplomatico. Rosina fa finta di cadere dalle nuvole ma non riesce a far ammettere alla sua amica di essere interessata all’uomo. Felipe e Marcia stanno pranzando a casa dell’avvocato quando vengono interrotti da Yolanda, la quale oltre a volere notizie sull’amica chiede anche di Mauro. Il poliziotto ha lasciato per lei una lettera che le legge Felipe con cui il poliziotto si congeda. Cinta si arrabbia molto quando viene a sapere che sua madre ha rifiutato il lavoro nel film di Carchano. I Dominguez non hanno neanche avuto il coraggio di confessare alla ragazza che probabilmente il produttore non concederà più neanche a Cinta e Camino la possibilità di recitare. La mattina delle nozze, Marcia prova a dire a Felipe che c’è una cosa di cui ha necessità di parlargli, una cosa del suo passato che l’angustia. L’avvocato, però, non vuole sapere nulla e dice di voler pensare solo al futuro.

Jacinto scrive un discorso per Agustina e…

Jacinto, sull’esempio di Servante, scrive un discorso per Agustina, dicendole che sarà perfetto da pronunciare durante le nozze di Felipe e Marcia. La domestica non sa come rifiutare la proposta del marito di Marcelina senza offenderlo troppo. Casilda raggiunge Marcia per iniziare ad aiutarla a prepararsi per le nozze: la domestica sceglierà i fiori per il bouquet mentre Agustina ha realizzato il vestito, che Marcia ancora non ha neanche visto. Casilda dice all’amica che Felipe è davvero molto innamorato e Marcia annuisce ma c’è qualcosa che la turba. Cinta ha invitato Emilio a fare merenda a casa sua ma prima viene a sapere da Arantxa che i suoi genitori sono andati da Carchano per convincerlo a far recitare le ragazze. La Dominguez prova a rassicurare il fidanzato sul fatto che non deve avere timori e gelosie per la sua carriera da attrice perché nel suo cuore c’è solo lui. Queste parole sembrano tranquillizzare un pochino il ragazzo che comunque preferirebbe che la fidanzata non baciasse altri attori sul set. In effetti Bellita ha capito che il suo rifiuto alla pellicola ha messo Carchano in una posizione di vantaggio: ricattandola con il mancato ingaggio di Cinta e Camino potrà ottenere da lei quello che vuole. Per questo motivo la cantante si fa accompagnare dal marito negli uffici della produzione per trovare un accordo con Carchano.



