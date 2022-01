Una vita/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: piano di Sabina e Roberto in fumo?

UNA VITA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco il riassunto di Una Vita e le anticipazioni per la puntata di oggi, giovedì 20 gennaio 2022. Il commissario Mendez informa Felipe che Genoveva ha la possibilità di uscire dal carcere perché ha chiesto al Re la Grazia. L’avvocato appena apprende la notizia va su tutte le furie. Ha fatto tutto il possibile per mandarla in prigione e dare giustizia a Marcia e ora c’è il rischio che la ex moglie possa tornare libera con un omicidio sulle spalle che resterà impunito. Nello stato attuale la Salmeron rischia la pena di morte, ma se riuscirà ad ottenere la Grazia tutte le accuse su di lei cadranno, non rischierà di essere riprocessata per lo stesso crimine e tornerebbe in libertà definitivamente pensando al modo di vendicarsi. Se nei giorni scorsi Alvarez Hermoso in attesa di essere giudicato di fronte alla legge, ha cercato di mettere in cattiva luce Genoveva rilasciando alcune interviste dove racconta le malefatte della donna, la Salmeron a sua difesa è passata al contrattacco sfidando l’avversario utilizzando l’arma della comunicazione. L’articolo dell’Adelantado mostra una donna benefattrice che con la sua disponibilità e magnificenza ha riportato a casa molti soldati feriti in Africa. Il Re non potrà far finta di niente, Felipe insiste con il commissario dicendo che ha ucciso una persona, ma Mendez replica facendogli notare che l’omicidio è stato a sfondo passionale e potrebbe avere un peso diverso.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: Josè fa piangere Alodia e...

Nella soap Una Vita Roberto e Sabina sono in difficoltà, per migliorare il ristorante e ottenere un maggior numero di clientela hanno deciso di ristrutturare il locale e tenerlo aperto solo all’ora di pranzo. In realtà le loro intenzioni sono altre, al lato del ristorante c’è la banca e l’intento della coppia è usare come diversivo i lavori edili per accedere al caveau dell’istituto di credito e svuotare la cassaforte. Annabelle è preoccupata del comportamento ostile di Aurelio nei suoi confronti, ma suo padre la rincuora dicendole che se non la smetterà di importunarla manderà a monte il contratto fatto con la sua famiglia e nessuno ha intenzione di mettere a rischio un progetto così importante. Josè Dominguez per mettere a tacere i pettegolezzi del quartiere rimprovera la sua governante Alodia per essersi dimenticata di mettere i fiori vicino alla fotografia della sua cara Bellita.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: il piano di Alodia e José

La ragazza in lacrime si difende replicando che non le è stato detto niente, ma l’uomo non sente ragioni e minaccia la serva di licenziarla. Donna Susana che ascolta la conversazione si complimenta con Josè asserendo che ogni tanto la servitù va strigliata, la donna dopo la scenata che ha assistito si convince che tra i due non c’è nessuna relazione sentimentale. Lolita riceve una lettera contenente delle fotografie compromettenti che ritraggono Antonito in compagnia di Natalia, Carmen cerca di dissuadere la nuora, ma nulla valgono le sue parole.

UNA VITA, LE ANTICIPAZIONI DEL 20 GENNAIO 2022: ROSINA CONVITA CHE JOSE’ E LA DOMESTICA…

Le anticipazioni di Una Vita del 20 gennaio 2022 ci rivelano che gli abitanti di Acacias sono una comunità molto unita e quando qualcuno è in difficoltà tutti sono pronti a correre in aiuto. Fabiana affezionata agli Olmedo organizza una colletta per aiutare la coppia a terminare in breve tempo i lavori di ristrutturazione del ristorante e permettergli di tenere il locale aperto tutto il giorno.

Una vita/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Aurelio minaccia Anabel

Con il suo comportamento bonario Fabiana sta mettendo a rischio il piano diabolico di Sabina e Roberto. José dopo la piazzata fatta pubblicamente ad Alodia si sente in colpa nei suoi confronti e si precipita a spiegare alla ragazza che è stato costretto a maltrattarla in mezzo alla strada davanti a tutti per togliere di mezzo le malelingue che li vedevano amanti. Se donna Susana dopo la scenata sembra essere persuasa, tanto da convincersi che tra i due non c’è nulla, quando racconta l’accaduto a Rosina, questa non ci crede e continua a sostenere che tra Josè e la sua domestica c’è qualcosa che va oltre il rapporto lavorativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA